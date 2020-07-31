Президент Ильхам Алиев: Отбросы Сороса не могут стать союзниками ОДКБ

БАКУ/Trend/ - Отбросы Сороса не могут стать союзниками ОДКБ.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с волонтерами ASAN после ознакомления с Балакенским региональным центром ASAN xidmət.

«К тому же, как называется партия нынешнего премьер-министра Армении? В ОДКБ хорошо знают это. Если перевести это название на азербайджанский язык, то получится «выход», потому что эти люди пришли к власти под таким лозунгом. «Выход!» - откуда выход? Из двух организаций – ОДКБ и Евразийского экономического союза. Вот их цель, вот их истинное лицо!» - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, конечно, сейчас они различными лицемерными действиями, заявлениями, пытаются доказать, что привержены данным организациям.

«Но это – ложь. Их истинное намерение известно всем. Отбросы Сороса не могут стать союзниками ОДКБ. Это однозначно. Поэтому Армения сегодня находится в растерянности, предпринимает ошибочные шаги. Считаю, что провокация на границе явилась своего рода пробной попыткой с их стороны, чтобы посмотреть, кто и как среагирует. Увидели, что все страны, которых они считали союзниками, либо поддержали нас, либо остались нейтральными. Убедились в том, как сильна международная поддержка Азербайджана. Поэтому это должно послужить им уроком. Армянский народ, наконец, должен понять, что если они хотят жить в нормальной стране, то армянские вооруженные силы обязательно должны покинуть наши земли. Это – наши исторические, исконные земли. Мы никогда не смиримся с оккупацией. Восстановление территориальной целостности является для нас задачей номер один. С другой стороны, Армения изолирована от всех региональных проектов. Мы изолировали их. Посмотрите на новую энергетическую, новую транспортную, новую телекоммуникационную карту нашего региона, там нет Армении. Все эти линии, в том числе проекты, реализованные по нашей инициативе, прошли мимо Армении. Они уже полностью находятся в стороне от регионального сотрудничества. Это сделали мы и не скрываем. Мобилизовав все возможности, мы и дальше будем держать их в изоляции. Они лишены этих возможностей. А мы вернемся на наши земли, обязательно вернемся. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность»,- сказал он.