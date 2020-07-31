Президент Ильхам Алиев: Армения сегодня находится в растерянности, предпринимает ошибочные шаги

БАКУ/Trend/ - Армения сегодня находится в растерянности, предпринимает ошибочные шаги.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с волонтерами ASAN после ознакомления с Балакенским региональным центром ASAN xidmət.

«Считаю, что провокация на границе явилась своего рода пробной попыткой с их стороны, чтобы посмотреть, кто и как среагирует. Увидели, что все страны, которых они считали союзниками, либо поддержали нас, либо остались нейтральными. Убедились в том, как сильна международная поддержка Азербайджана. Поэтому это должно послужить им уроком. Армянский народ, наконец, должен понять, что если они хотят жить в нормальной стране, то армянские вооруженные силы обязательно должны покинуть наши земли. Это – наши исторические, исконные земли. Мы никогда не смиримся с оккупацией. Восстановление территориальной целостности является для нас задачей номер один. С другой стороны, Армения изолирована от всех региональных проектов. Мы изолировали их. Посмотрите на новую энергетическую, новую транспортную, новую телекоммуникационную карту нашего региона, там нет Армении. Все эти линии, в том числе проекты, реализованные по нашей инициативе, прошли мимо Армении. Они уже полностью находятся в стороне от регионального сотрудничества. Это сделали мы и не скрываем. Мобилизовав все возможности, мы и дальше будем держать их в изоляции. Они лишены этих возможностей. А мы вернемся на наши земли, обязательно вернемся. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность», - сказал глава государства.