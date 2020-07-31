Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в больнице модульного типа в Шеки (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 30 июля в 13:04)

БАКУ /Trend/ - 29 июля в Шеки сдана в эксплуатацию больница модульного типа, предназначенная для лечения больных с коронавирусом.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с созданными в больнице условиями.

Глава государства был проинформирован о том, что, как и в других корпусах инфекционных заболеваний модульного типа, здесь созданы все необходимые условия для приема и лечения больных, инфицированных коронавирусом, с симптомами средней тяжести. Создание этих комплексов вблизи районных центральных больниц позволяет обеспечить единое управление и медицинскую координацию. В то же время это открывает широкие возможности для того, чтобы пациенты были охвачены необходимыми медицинским услугами.

Было отмечено, что в состоящей из трех корпусов больнице площадью 3 тысячи квадратных метров имеется 100 палат и 200 койко-мест.

Больница оснащена централизованной системой кислородного генератора. Установленная здесь специальная система вентиляции после очищения воздуха подает его в палаты.

Напомним, что вспомогательные больничные корпуса модульного типа за короткое время были установлены на простом бетонном фундаменте. Если необходимость в них отпадет, их можно будет переместить на другие участки и использовать для других целей.

После ознакомления с больницей Президент Ильхам Алиев встретился с врачами.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Сегодня в четырех городах нашей страны открываются больницы модульного типа. Это очень знаменательное событие. Одна из них – в Шеки, другие – в Гобустане, Исмаиллы и Габале. Таким образом, мы за один день получаем дополнительно 800 коек, создаются дополнительные возможности в борьбе с коронавирусом.

Примерно три месяца назад я дал указание о приобретении больниц модульного типа. Сказал, что за короткий срок в нашу страну должны быть доставлены 10 больниц. 9 из них уже готовы. А десятая больница, наверное, будет сдана в августе. Таким образом, программа полностью исполняется. До сегодняшнего дня были открыты пять больниц, а в результате функционирования 10 больниц у нас появятся дополнительно 2 тысячи коек.

Это имеет особое значение, так как в настоящее время коронавирус приобретает более широкий размах в Азербайджане и во всем мире. Ежедневно в Азербайджане заболевают сотни людей. В таком случае нехватка коек могла создать огромные проблемы, какие мы видим в некоторых развитых странах. Система здравоохранения даже развитых стран не может выдержать этого. Учитывая это, мы стараемся оперативно решать эти вопросы, и добиваемся этого. Должен также сказать, что решается вопрос доставки в нашу страну еще 6 больниц модульного типа на 200 коек каждая. В ближайшее время они тоже будут доставлены.

Параллельно уже открыта больница Министерства по чрезвычайным ситуациям на 800 коек. Будет открыта также вторая больница на 1300 коек. Таким образом, у нас будет там 2100 коек. Фонд из двух тысяч коек уже имеется. Это делает 4100 коек. В результате функционирования дополнительно шести больниц модульного типа у нас появляется примерно 6-тысячный коечный фонд. Конечно, если бы эти вопросы не были решены, то мы могли бы столкнуться сегодня с очень большими проблемами, связанными с коронавирусом.

Должен отметить, что в настоящее время коронавирусные больные получают лечение в 46 больницах нашей страны. 41 из этих больниц была построена или капитально отремонтирована, оснащена современным оборудованием за последние 16 лет. Представьте себе, если бы мы в свое время не занимались этой работой, то сегодня наши возможности могли быть очень ограниченными. Несколько лет назад в Шеки, вот напротив этой больницы модульного типа была открыта большая больница примерно на 200 коек. Сегодня во всех наших городах функционируют или в течение ближайшего года начнут функционировать современные больницы. Мы создали инфраструктурную базу нашей системы здравоохранения. В этой больнице есть и реанимационное отделение, завезены аппараты искусственного дыхания. Как вам известно, для эффективной борьбы с коронавирусом выделены очень большие средства. Они направлены на приобретение оборудования, лекарств, другие вопросы. Я сказал, что будет выделено столько средств, сколько необходимо. Лишь бы люди поскорее выздоровели, и мы могли выйти из этой тяжелой ситуации с малыми потерями.

До пандемии на территории страны у нас было всего шесть лабораторий. Возможно, для обычного режима этого было достаточно. Но на сегодняшний день в Азербайджане проведено 700 тысяч тестов. По количеству тестов на душу населения мы занимаем одно из передовых мест в мире. В результате массового проведения этих тестов мы выявляем больных и привлекаем их к лечению. В результате оперативных мер количество лабораторий сегодня достигло 31. Мы планируем довести количество этих лабораторий до 45. Этот вопрос также находит решение. Увеличивается коечный фонд, больные с коронавирусом лечатся в самых современных больницах, в том числе в лучшей нашей больнице "Ени клиника". В настоящее время там размещены 360 больных. Как вам известно, деятельность этой клиники организуется поэтапно.

Посмотрите, если бы эта клиника не была создана, если бы не была построена еще 41 больница, где в настоящее время оказывают услуги коронавирусным больным, то сегодня мы столкнулись бы с очень тяжелой ситуацией. Это еще раз показывает, что мы все должны делать вовремя. Программа строительства новых больниц и капитального ремонта старых больниц, являющаяся составной частью Государственной программы социально-экономического развития регионов, можно сказать, полностью выполнена. Еще до пандемии люди уже говорили о том, что она принесет большую пользу. Потому что до пандемии мы ежегодно осуществляли программу массовой диспансеризации. Эта программа охватывает 5 миллионов человек. Пять миллионов человек за счет созданных государством возможностей проходят обследование и при выявлении заболеваний сразу же получают лечение. Именно благодаря этому у нас увеличивается продолжительность жизни. Сегодня в Азербайджане проводятся даже самые сложные операции.

Словом, мобилизовав в короткий срок все возможности, мы демонстрируем еще большую готовность в борьбе с COVID. Ни одна страна не готова к этому, ни одна. В частности, мы и весь мир видели ситуацию в развитых странах в первые дни пандемии. Самые развитые страны не могли оказывать необходимые медицинские услуги, связанные с этим заболеванием. И это, наверное, естественно, потому что никто не был готов к этому.

Поэтому наша основная задача заключалась в том, чтобы, правильно организовав в короткий срок всю мобилизационную работу, создать инфраструктуру и материально-техническую базу для выхода из пандемии с минимальными потерями. Лаборатории, больницы, нашли решение очень большие организационные вопросы. В том числе и логистические вопросы. В то же время были предприняты практические шаги для улучшения материального положения врачей. Заработная плата врачей, оказывающих услуги больным с COVID, была увеличена в 3-5 раз. Одной из важнейших и серьезных проблем является нехватка врачей, так как число наших врачей рассчитано на обычный режим. Поэтому резкое увеличение числа больных, конечно, выявило и эту проблему. Мы нашли путь выхода из этого положения, пригласив в Азербайджан иностранных врачей.

Конечно, для организации и финансирования всех этих вопросов страна должна иметь возможности. Поэтому в настоящее время в Азербайджане находятся врачи из нескольких зарубежных стран. Они оказывают услуги больным. Считаю, что при необходимости мы можем применять эту практику и в будущем.

В области борьбы с пандемией предпринимаются все необходимые шаги. В короткий срок в нашей стране даже началось производство медицинских масок, дезинфицирующих средств, комбинезонов для врачей. Производства всего этого у нас не было, да и не нужно было. Естественно, та или иная страна не должна производить все потребляемые товары. Но мы увидели, что доставлять из-за рубежа некоторое оборудование и принадлежности сложно. Порой подписанные контракты не исполнялись, средства были выплачены, но мы все равно не могли доставить необходимое оборудование. Особенно на начальном этапе пандемии в мире был большой ажиотаж.

В результате всей этой работы мы с первых дней держим болезнь под контролем. С самого начала как граждане Азербайджана, так и Всемирная организация здравоохранения очень высоко оценили нашу работу. Я до сих пор получаю письма благодарности с мест, в которых отмечается, что Азербайджанское государство оперативно организовало всю эту работу и обеспечило здоровье людей. Позиция международных организаций также позитивна. Всемирная организация здравоохранения оценила нашу деятельность как образцовую. Считаю, что наша политика смягчения в начале мая была правильной, так как в то время динамика, связанная с болезнью, была положительной. Выздоровевших было больше, чем инфицированных. Поэтому мы пошли на смягчение, потому что знаем, что это беспокоит, мучает людей. Люди были лишены обычного образа жизни. Поэтому мы пошли на смягчение. Но что увидели?! Увидели, что число больных сразу же стало расти. Положительная динамика нарушилась, и мы вошли в фазу отрицательной динамики. Повторное ужесточение стало неизбежным. Вновь стали приниматься жесткие ограничительные меры. Спустя примерно месяц с начала принятия этих мер мы вновь видим положительную динамику. Уже более двух недель число выздоровевших в нашей стране больше, чем инфицированных. Это и есть положительная динамика. Все мы очень хотим, чтобы карантинный режим поскорее завершился, чтобы мы как можно скорее вернулись к привычному образу жизни. Но мы видим, что при малейшем смягчении болезнь сразу же начинает набирать обороты, ее распространение идет высокими темпами и жизнь людей оказывается под угрозой.

Эта болезнь не знает возраста. Все находятся под угрозой – и пожилые, и люди среднего возраста, и молодые. Поначалу считалось, что она более опасна для пожилых, что молодежь особенно не страдает от этого. Но посмотрите, сегодня умирают и молодые, и лица среднего возраста, и здоровые люди. Считалось, что в зоне риска находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями. Это так. Но заболевают, причем тяжело заболевают совершенно здоровые люди, спортсмены. Поэтому исследования данного заболевания – еще дело будущего. Считаю, что ученые пока еще не знают точно происхождения этой болезни. Выдвигаются различные версии. Мне не хотелось бы говорить об этом, я не специалист. Но факт в том, что после полного выявления происхождения и причины заболевания, наверное, лечить его станет легче.

Конечно, мы должны знать, что до получения вакцины нам придется смириться с этой ситуацией. Следует также знать, что хотя ситуация находится под контролем, - врачи это хорошо знают, - коронавирус не исчез и не исчезнет. Нам придется жить с этим вирусом. Поэтому моменты, которые добавились к нашему традиционному образу жизни, определенное время должны оставаться в силе: сохранение дистанции, вопросы личной гигиены и, конечно, ответственность. Считаю, что совместными усилиями мы выйдем из этой ситуации с малыми потерями. Еще раз говорю: в результате проделанной до сих пор работы ситуация находится под полным контролем. Мы и дальше будем делать все необходимое для того, чтобы вести борьбу с заболеванием. Выдержав любые экономические лишения, мы решим основной вопрос.

Сегодня наши итоги за шесть месяцев, так же, как и во всех других странах, не очень позитивные. Экономика терпит спад. Правда, он не очень большой – 2,7 процента, но у нас были очень большие планы на этот год. Несмотря на это, ни один социальный проект не сокращается и не будет сокращен. Напротив, столько средств израсходовано и будет расходоваться на борьбу с заболеванием, а также улучшение материального положения людей, страдающих от болезни. Сотни тысяч людей охвачены материальной поддержкой государства. Нам приходится увеличивать расходы, и необходимо пересмотреть бюджетные расходы, так как привлечение дополнительных средств на эти цели будет неизбежным. Эти средства, конечно, не были предусмотрены в бюджете. Поэтому в бюджет, наверное, будет внесено изменение, и считаю, что это - правильный шаг, так как в настоящее время первостепенным вопросом для нас являются здоровье людей, их жизнь.

Конечно, наряду с усилиями государства, многое зависит от деятельности врачей, их роль – решающая. Вы постоянно находитесь в контакте с больными, рискуете своим здоровьем, жизнью. К сожалению, растет число умерших среди врачей. Мы можем выйти из этой ситуации только совместными усилиями – ответственность государственных органов, профессионализм врачей, их верность своей клятве и ответственность граждан. Мы должны выйти из этой ситуации совместными усилиями. Уверен, что так и будет. Желаю вам успехов. Хорошо ухаживайте за больными. Берегите себя и близких. Постарайтесь не заболеть. Желаю вам здоровья, успехов. Еще раз поздравляю вас.

Х Х Х

Врач Назакет Керимова сказала:

-Уважаемый господин Президент, приветствуем Вас от имени всех шекинцев и особенно коллектива Шекинской центральной районной больницы. Мы знаем, что сегодня мир переживает пандемию коронавируса нового типа, которая стала серьезной проблемой для здравоохранения всего мира, а также мировой экономики. К сожалению, пандемия не обошла стороной и нашу страну. Поэтому создание современных больниц модульного типа, оказывающих населению в нынешних условиях пандемии качественные медицинские услуги и оснащённых всем необходимым оборудованием, являлось одним из важных и необходимых условий нашего времени. При Вашей поддержке и по Вашей инициативе сегодня во многих регионах Азербайджана, в том числе уже и в Шеки, построены и переданы в распоряжение населения такие больницы. Мы, медицинские работники, хотим заверить Вас в том, что приложив все свои знания и умения, будем оказывать нашему народу медицинские услуги на высоком уровне и оправдаем Ваше доверие.

В заключение, не отнимая у Вас много времени, от имени всех шекинцев хотим выразить Вам особую признательность. Мы знаем, что наш город постоянно находится в центре Вашего внимания, а также внимания Первого вице-президента Азербайджанской Республики уважаемой Мехрибан ханым Алиевой. Мы всегда видим и ощущаем это особое внимание и заботу. Именно по инициативе и благодаря усилиям Мехрибан ханым Алиевой Дворец шекинских ханов и исторический центр Шеки были включены в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Город Шеки также является членом сети творческих городов ЮНЕСКО. Еще раз выражаем Вам и уважаемой Мехрибан ханым признательность за это. Просим передать Мехрибан ханым наши приветствия. Пользуясь случаем, поздравляем Вас с наступающим священным Гурбан байрамы, желаем вам крепкого здоровья и новых успехов в делах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Я тоже сердечно поздравляю вас со священным Гурбан байрамы. Хочу сказать, что вы совершенно правы. Я всегда уделял внимание городу Шеки. Это моя десятая поездка в Шеки, что само по себе является показателем.

В последние годы проделана большая работа в области как реализации инфраструктурных проектов в городе Шеки, так и реставрации его исторических памятников. Приехав сюда, я еще раз ознакомился с проделанной работой. Вижу, что большинство инфраструктурных проектов здесь реализовано, уровень газификации достиг примерно 80 процентов, обеспечение электроэнергией нормальное. В свое время мы построили в Шеки электростанцию модульного типа. Обновляется дорожное хозяйство. И сельские дороги, и дорога Шеки-Гах-Балакен сегодня отвечают самым высоким стандартам. Я дам указание учесть в государственной программе также реконструкцию дороги Шеки-Огуз, чтобы и эта работа в скором времени была выполнена.

Реализуются туристические проекты. Построены многочисленные отели. Конечно, туризм не может развиваться без инфраструктуры. Напротив этой больницы модульного типа построены прекрасная центральная городская больница, Олимпийский центр, центр ASAN xidmət и другие объекты. Конечно, включение в прошлом году центра города вместе с Дворцом шекинских ханов в Список мирового наследия ЮНЕСКО является историческим событием. Это – очередная большая победа Азербайджана. Девичья башня, Ичеришехер, Гобустан и Шеки – это неслучайно. Конечно, упомянутые вами факторы сыграли решающую роль. Но параллельно в результате представления Шеки миру и увеличения числа приезжающих сюда туристов город лучше узнали во всем мире. Экспертная комиссия, конечно, учла все эти факторы. Шеки действительно достоин включения в Список мирового наследия. Это – наша очередная большая победа, победа всего азербайджанского народа. Поэтому и дальше будут предприниматься все необходимые шаги. Я знаю, что одна из проблем связана с построенной в 1925 году городской школой номер 7. Будет издано Распоряжение, касающееся реконструкции этой школы, прокладки дороги и других вопросов. То есть, перечислить всю проделанную работу невозможно. Главное, что мы подходим к этому планомерно – социальная инфраструктура, школы, сельское хозяйство, промышленный потенциал и, конечно, развитие туризма. Больше всего от пандемии пострадал сектор туризма. У нас было прекрасное развитие в этой сфере. В прошлом году нашу страну посетили более 3 миллионов туристов. Одни только туристы израсходовали в нашей стране примерно 2 миллиарда долларов, это принесло пользу десяткам тысяч людей, работающих в секторе туризма. В этом году мы ждали 3,5 миллиона туристов. Но в настоящее время туризм, как и повсюду, находится, можно сказать, на нулевом уровне. Поэтому необходимо отдать преимущество внутреннему туризму, так как никто не знает, когда завершится пандемия. После ее окончания восстановление сектора туризма потребует определенного времени, потому что теперь люди будут опасаться поездок. Поэтому, учитывая то, что определенный процент развития Шеки связан с туризмом, мы, конечно, учтем этот фактор. Однако можете быть уверены в том, что развитие города Шеки и Шекинского района и впредь будет находиться в центре внимания, вопросы, беспокоящие людей, найдут решение. Один из них – проект питьевой воды. К сожалению, этот проект слишком затянулся, он давно должен был завершиться. Как мне сообщили, реализовано 55 процентов проекта. Надеюсь, что в ближайшем будущем он полностью завершится. Как вам известно, этот проект финансируется международными финансовыми структурами, и одна из причин задержки именно в этом, так как переговоры заняли много времени. Но знаю, что это очень важный проект, и, как я уже отметил, значительная часть его реализована, на реализацию остальной части также будут выделены необходимые средства.

Уверен, что все остальные вопросы будут успешно решены, потому что у нашей страны прекрасные перспективы. Мы уже создали устойчивую экономику, граждане Азербайджана не ощутили даже падения цен на нефть. В этой тяжелой ситуации мы выделяем крупные средства на борьбу с пандемией. Как я уже сказал, в государственный бюджет должны быть внесены дополнения, необходимо провести корректировку. Будут привлечены дополнительные расходы, чтобы люди жили лучше, чтобы наша страна наращивала свою мощь и еще больше развивалась. Еще раз поздравляю вас и желаю вам успехов. Спасибо.