Президент Ильхам Алиев побывал также в Габалинском районе (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 30 июля в 13:06)

БАКУ /Trend/ - 29 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал также в Габалинском районе.

Как сообщает Trend, глава государства посетил возведенный в районном центре памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Отметим, что в соответствии с общими темпами развития нашей страны работы по благоустройству, строительству и реконструкции приобрели устойчивый характер и в Габалинском районе. Укрепляется экономика района, благоустраиваются села и поселки, улучшается уровень жизни населения. С 2003 года объем производства продукции в Габале увеличился в 6,5 раза, промышленного производства - в 40,9 раза, сельскохозяйственного - в 2 раза, средств, направленных на основной капитал – в 94,3 раза, строительно-монтажных работ - в 103,3 раза, открыты 21 тысяча 531 новое рабочее место. Решение социальных вопросов в этом районе, являющемся одним из основных туристических центров республики, всегда находится в центре внимания. Продолжается процесс обновления и модернизации водного, газового, электрического, дорожного хозяйств.