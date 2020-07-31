Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в больнице модульного типа в Габале (ФОТО) (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована 30 июля в 13:24)
БАКУ /Trend/ - В рамках превентивных мер, принимаемых в нашей стране с целью предотвращения пандемии коронавируса, в Габале также построен больничный комплекс модульного типа.
Как сообщает Trend, 29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Габалу ознакомился с созданными в комплексе условиями.
Было сообщено, что, как и в других аналогичных медицинских учреждениях, здесь также будут проводиться прием и лечение инфицированных коронавирусом, с симптомами средней тяжести. В комплексе, который состоит из 3-х корпусов, имеются 100 палат и 200 койко-мест.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Все мы очень хотим, чтобы карантинный режим поскорее завершился, чтобы мы как можно скорее вернулись к привычному образу жизни
Президент Ильхам Алиев: Мобилизовав в короткий срок все возможности, мы демонстрируем еще большую готовность в борьбе с COVID
Президент Ильхам Алиев: По количеству тестов на душу населения мы занимаем одно из передовых мест в мире
Президент Ильхам Алиев: В результате функционирования дополнительно шести больниц модульного типа у нас появляется примерно 6-тысячный коечный фонд
Президент Ильхам Алиев: Мы вернемся на родные земли и создадим в наших городах, которые сегодня находятся под оккупацией, центры ASAN xidmət
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не вели переговоров о предоставлении независимости «Нагорно-Карабахской республике»
Президент Ильхам Алиев: Пусть Армения, если хватает смелости, признает «Нагорно-Карабахскую республику»
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшнее руководство Армении состоит из людей, находящихся под влиянием фонда Сороса
Президент Ильхам Алиев: Я очень рад сегодня, что наша молодежь образованная, грамотная и патриотичная
Президент Ильхам Алиев: Максимум до конца следующего года в Азербайджане будет 27 центров ASAN xidmət
Президент Ильхам Алиев: Комплексный подход позволяет добиться сегодня стремительного развития нашей страны
Президент Ильхам Алиев: В последние годы социально-экономическое развитие Балакенского района идет хорошо
В России с большой тревогой восприняли недавнее обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана - МИД РФ
Волонтеры диаспоры Азербайджана продвигают среди зарубежной молодежи лозунг "Karabakh is Azerbaijan!"
Новые механизмы льготного кредитования в Азербайджане расширяют возможности финансирования МСБ - агентство
В Азербайджане изменены правила приема в вузы лиц, получивших образование по международным программам