Президент Ильхам Алиев: До получения вакцины нам придется смириться с этой ситуацией

БАКУ/Trend/ - До получения вакцины нам придется смириться с этой ситуацией.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с врачами после ознакомления с больницей модульного типа, предназначенной для лечения больных с коронавирусом в Шеки.

«Эта болезнь не знает возраста. Все находятся под угрозой – и пожилые, и люди среднего возраста, и молодые. Поначалу считалось, что она более опасна для пожилых, что молодежь особенно не страдает от этого. Но посмотрите, сегодня умирают и молодые, и лица среднего возраста, и здоровые люди. Считалось, что в зоне риска находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями. Это так. Но заболевают, причем тяжело заболевают совершенно здоровые люди, спортсмены. Поэтому исследования данного заболевания – еще дело будущего. Считаю, что ученые пока еще не знают точно происхождения этой болезни. Выдвигаются различные версии. Мне не хотелось бы говорить об этом, я не специалист. Но факт в том, что после полного выявления происхождения и причины заболевания, наверное, лечить его станет легче», - сказал он.

Конечно, мы должны знать, что до получения вакцины нам придется смириться с этой ситуацией, отметил Президент Ильхам Алиев.

«Следует также знать, что хотя ситуация находится под контролем, - врачи это хорошо знают, - коронавирус не исчез и не исчезнет. Нам придется жить с этим вирусом. Поэтому моменты, которые добавились к нашему традиционному образу жизни, определенное время должны оставаться в силе: сохранение дистанции, вопросы личной гигиены и, конечно, ответственность. Считаю, что совместными усилиями мы выйдем из этой ситуации с малыми потерями. Еще раз говорю: в результате проделанной до сих пор работы ситуация находится под полным контролем. Мы и дальше будем делать все необходимое для того, чтобы вести борьбу с заболеванием. Выдержав любые экономические лишения, мы решим основной вопрос», - сказал глава государства.