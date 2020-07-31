Президент Ильхам Алиев: В настоящее время первостепенным вопросом для нас являются здоровье людей, их жизнь

БАКУ/Trend/ - В настоящее время первостепенным вопросом для нас являются здоровье людей, их жизнь.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с врачами после ознакомления с больницей модульного типа, предназначенной для лечения больных с коронавирусом в Шеки.

«Сегодня наши итоги за шесть месяцев, так же, как и во всех других странах, не очень позитивные. Экономика терпит спад. Правда, он не очень большой – 2,7 процента, но у нас были очень большие планы на этот год. Несмотря на это, ни один социальный проект не сокращается и не будет сокращен. Напротив, столько средств израсходовано и будет расходоваться на борьбу с заболеванием, а также улучшение материального положения людей, страдающих от болезни. Сотни тысяч людей охвачены материальной поддержкой государства. Нам приходится увеличивать расходы, и необходимо пересмотреть бюджетные расходы, так как привлечение дополнительных средств на эти цели будет неизбежным. Эти средства, конечно, не были предусмотрены в бюджете. Поэтому в бюджет, наверное, будет внесено изменение, и считаю, что это - правильный шаг, так как в настоящее время первостепенным вопросом для нас являются здоровье людей, их жизнь», - сказал он.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, конечно, наряду с усилиями государства, многое зависит от деятельности врачей, их роль – решающая.

«Вы постоянно находитесь в контакте с больными, рискуете своим здоровьем, жизнью. К сожалению, растет число умерших среди врачей. Мы можем выйти из этой ситуации только совместными усилиями – ответственность государственных органов, профессионализм врачей, их верность своей клятве и ответственность граждан. Мы должны выйти из этой ситуации совместными усилиями. Уверен, что так и будет. Желаю вам успехов. Хорошо ухаживайте за больными. Берегите себя и близких. Постарайтесь не заболеть. Желаю вам здоровья, успехов. Еще раз поздравляю вас», - сказал глава государства.