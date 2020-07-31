Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Эмирван-Вандам (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 30 июля в 13:28)

БАКУ /Trend/ - 29 июля в Габалинском районе была сдана в эксплуатацию после реконструкции автомобильная дорога Эмирван-Вандам.

Как сообщает Trend, в мероприятии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о том, что дорога протяженностью 28 километров, построенная на средства в размере 13,1 миллиона манатов, выделенные из инвестиционных расходов, соединяет 5 населенных пунктов с населением 13 тысяч человек. Вдоль дороги проложены водоотводные трубы, установлены дорожные знаки, указатели, сигнальные столбы, сооружены 5 автостоянок. Построен новый мост над рекой Дестемазчай.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о строительстве нового моста через реку Бум на втором километре автомобильной дороги Бум-Тиканлы-Абрых, который отделяет 11 населенных пунктов с населением 20 тысяч человек от районного центра и других населенных пунктов, и о проводимой работе по восстановлению 2-километровой автомобильной дороги до поселка Бум. Было сообщено, что протяженность нового моста с 12 пролетами составляет 310 метров, ширина - 9 метров. Ранее жителям 11 населенных пунктов, чтобы перейти с одного берега реки на другой, приходилось преодолевать около 30 километров дополнительного расстояния. В результате строительства нового моста, а также реконструкции дороги от поселка Бум до моста жители села смогут ездить в районный центр и соседние села напрямую по сокращенному пути.

Говоря о героизме генерала Полада Гашимова, родившегося в селе Вандам, и поручив главе Исполнительной власти района Сабухи Абдуллаеву назвать именем генерала одну из улиц Габалы, принять другие соответствующие меры для увековечения его памяти, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Ты знаешь, что село Вандам – это большое село, древнее село, древнее поселение. Это второй после Габалы крупный населенный пункт. Селу принадлежит особое место как в Габалинском районе, так и на территории страны. Интеллигенция села, его старейшины – наша гордость.

Уроженец села Вандам генерал Полад Гашимов в результате провокации, организованной подлыми, коварными армянами, Арменией, погиб в боях за Родину. Полад Гашимов был дважды награжден мною государственными орденами. Моим Распоряжением ему было присвоено высшее воинское звание генерала.

Я поручаю тебе, чтобы одна из улиц города Габала была названа именем генерала Полада Гашимова. Я говорил с матерью покойного генерала, выразил ей соболезнования. Его родственникам, проживающим в селе Вандам, Габалинском районе, должно уделяться особое внимание. Знаю, что вы уделяете внимание. Это постоянно должно быть в центре внимания. Государство окружило заботой его близких, детей. Министру обороны и руководителям других соответствующих структур даны соответствующие указания. Генерал долгое время жил в Сумгайыте, поэтому указание дано и главе Исполнительной власти Сумгайыта. Вы здесь также должны принять соответствующие меры по увековечению имени генерала Гашимова.