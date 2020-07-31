По поручению Президента Ильхама Алиева в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медицинской помощи (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 30 июля в 16:36)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию завезло в страну новые автомобили скорой медицинской помощи.

Как сообщает Trend, 30 июля глава государства ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи.

Приобретение Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию автомобилей скорой медицинской помощи является очередным шагом, направленным на повышение качества медицинских услуг в рамках борьбы с коронавирусом, укрепление материально-технической базы в этой сфере, в том числе обеспечение системы здравоохранения специализированными автомобилями.

Глава государства был проинформирован о том, что на основании договора, подписанного с Производственным объединением "Гянджинский автомобильный завод", закуплены 24 реанимобиля, собранные в Турции на базе автомобиля марки Mercedes Sprinter 416, 42 простых автомобиля скорой медицинской помощи,10 с простой комплектацией и 24 реанимобиля марки Ford Transit производства Турции. В нашу страну уже импортированы 38 автомобилей скорой медицинской помощи. 10 из них доставлены в Баку, 28 автомобилей уже пересекли границу и прибудут в столицу. Остальные 62 автомобиля будут поставлены в нашу страну до конца августа.

Агентство приобрело 84 автомобиля скорой медицинской помощи марки Fiat Doblo Maxi XL, произведенных в Турции в 2020 году. Все эти автомобили планируется передать районам. 70 из них имеют простую комплектацию, 10 оснащены специальными дефибрилляторами, а 4 являются автомобилями скорой медицинской помощи перинатального назначения. В автомобилях перинатального назначения установлено все необходимое медицинское оборудование для оказания первой, скорой и неотложной помощи новорожденным, кювезные аппараты. Приобретение таких машин является новшеством в здравоохранении страны. Автомобили отличаются небольшими размерами, что позволяет им свободно маневрировать в пробках или узких местах. Современным видом отличаются и автомобили скорой медицинской помощи на базе Ford Transit.

В Азербайджане принимаются очень важные меры в области борьбы с COVID-19. Доставка в нашу страну по личному поручению Президента Ильхама Алиева оснащенных самым современным медицинским оборудованием автомобилей производства ведущих компаний в нынешних условиях играет очень важную роль в борьбе с пандемией. Это – показатель чуткого отношения Азербайджанского государства к здоровью своих граждан.

Уровень оснащения салонов данных машин позволяет оказывать больным всю необходимую первую, скорую и неотложную медицинскую помощь и осуществлять реанимационные мероприятия. Автомобили обладают рядом специфических особенностей. Агентство также заказало 24 реанимобиля Ford Transit. Эти автомобили будут распределены по районам республики.