Президент Ильхам Алиев дал указания для увековечения памяти генерала Полада Гашимова (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 30 июля в 15:24)

БАКУ /Trend/ - 29 июля в Габалинском районе была сдана в эксплуатацию после реконструкции автомобильная дорога Эмирван-Вандам.

Как сообщает Trend, в мероприятии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Говоря о героизме генерала Полада Гашимова, родившегося в селе Вандам, и поручив главе Исполнительной власти района Сабухи Абдуллаеву назвать именем генерала одну из улиц Габалы, принять другие соответствующие меры для увековечения его памяти, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Ты знаешь, что село Вандам – это большое село, древнее село, древнее поселение. Это второй после Габалы крупный населенный пункт. Селу принадлежит особое место как в Габалинском районе, так и на территории страны. Интеллигенция села, его старейшины – наша гордость.

Уроженец села Вандам генерал Полад Гашимов в результате провокации, организованной подлыми, коварными армянами, Арменией, погиб в боях за Родину. Полад Гашимов был дважды награжден мною государственными орденами. Моим Распоряжением ему было присвоено высшее воинское звание генерала.

Я поручаю тебе, чтобы одна из улиц города Габала была названа именем генерала Полада Гашимова. Я говорил с матерью покойного генерала, выразил ей соболезнования. Его родственникам, проживающим в селе Вандам, Габалинском районе, должно уделяться особое внимание. Знаю, что вы уделяете внимание. Это постоянно должно быть в центре внимания. Государство окружило заботой его близких, детей. Министру обороны и руководителям других соответствующих структур даны соответствующие указания. Генерал долгое время жил в Сумгайыте, поэтому указание дано и главе Исполнительной власти Сумгайыта. Вы здесь также должны принять соответствующие меры по увековечению имени генерала Гашимова.