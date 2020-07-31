Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 31 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и братский народ Турции со священным праздником Гурбан байрамы, передал пожелания крепкого здоровья Президенту Турции и благополучия турецкому народу.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за внимание и поздравление, в свою очередь, передал главе государства и нашему народу наилучшие пожелания по случаю праздника.

В ходе беседы было выражено удовлетворение постоянным развитием турецко-азербайджанских братских отношений, высказана уверенность в дальнейшем укреплении наших связей. Главы государств отметили успешное проведение в эти дни совместных азербайджано-турецких военных учений в различных регионах Азербайджана, оценили это как очередное проявление турецко-азербайджанских отношений дружбы и братства.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил решительную поддержку Президента Турции в связи с недавними событиями на азербайджано-армянской границе, произошедшими в результате военной провокации Армении.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с перспективами успешного развития двустороннего сотрудничества в различных областях.