Выделены средства на строительство Центра творчества, выставок и продаж «Дом DOST» в Исмаиллы - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству Центра творчества, выставок и продаж «Дом DOST» при министерстве труда и социальной защиты населения на территории Исмаиллинского района.

В распоряжении говорится, что для проектирования Центра творчества, выставок и продаж «Дом DOST» при министерстве труда и социальной защиты населения на территории Исмаиллинского района, проведения работ по переносу и строительству для расширения его территории из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству труда и социальной защиты населения первоначально выделяются 500 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено предусмотреть в бюджете Фонда страхования от безработицы на 2021 год финансовые средства, необходимые для завершения строительства Центра, указанного в этом распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.