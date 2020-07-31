Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Исмаиллы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы (17 км)-Басгал-Гычатан-Таглабийан-Кельфарадж-Зейве-Кюрдюван-Ханкенди-Мюджю-Сарсура-Келезейве-Сулут Исмаиллинского района.

В соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы (17 км)-Басгал-Гычатан-Таглабийан-Кельфарадж-Зейве-Кюрдюван-Ханкенди-Мюджю-Сарсура-Келезейве-Сулут, соединяющей 11 населенных пунктов, где проживает четыре тысячи человек, из суммы, указанной в «Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» для строительства и реконструкции автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 21,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Кабинету министерству поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.