В Балакенском районе будет построена новая школа - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Ени Шариф Балакенского района.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 360 ученических мест в селе Ени Шариф Балакенского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования Азербайджана первоначально выделяется 1,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в этом распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.