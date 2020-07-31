На реконструкцию системы водоснабжения и канализации города Балакен выделен 1 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с реализацией проекта по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Балакен.

Согласно распоряжению, для выполнения проектировочных и строительно-монтажных работ с целью реконструкции системы водоснабжения и канализации города Балакен из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана ОАО «Азерсу» первоначально выделяется один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации, указанной в этом распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.