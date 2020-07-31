Минобороны: Азербайджанская армия даст достойный ответ на любые провокации армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию о приведении в повышенную боеготовность вооруженных сил Армении центрального подчинения, включая воинские части первого эшелона, и их неожиданной проверке, сообщает в пятницу Trend со ссылкой не оборонное ведомство Азербайджана.

"Это обусловлено страхом, порожденным у армянской власти совместными азербайджано-турецкими учениями, проводимыми в Азербайджане", - отметили в минобороны.

Отмечено, что личный состав азербайджанской армии, руководствуясь словами «Армянский народ, наконец, должен понять, что если они хотят жить в нормальной стране, то армянские вооруженные силы обязательно должны покинуть наши земли... Азербайджан восстановит свою территориальную целостность», произнесенными вчера в Балакене Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, постоянно повышает свой профессионализм и боеспособность на ежедневных тренировках и учениях для выполнения этой священной задачи.

Боеспособность и военный потенциал азербайджанской армии - самый главный показатель, который обеспечит преимущество над противником на поле боя: "Если армянская сторона вновь прибегнет к провокациям для достижения своих грязных целей, то азербайджанская армия даст ей достойный ответ", - заявляет минобороны.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.