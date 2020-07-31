Президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедов позвонил Президенту Ильхаму Алиеву (версия 2)
(Первая версия в 11:09)
БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедов 31 июля позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил главу нашего государства и народ Азербайджана со священным праздником Гурбан байрамы и пожелал благополучия.
Президент Ильхам Алиев выразил признательность за внимание и поздравление и в свою очередь передал Гурбангулы Бердымухамедову и народу Туркменистана свои наилучшие праздничные пожелания.
Подчеркнув успешное развитие азербайджано-туркменских дружественных и братских отношений, главы государств выразили уверенность в том, что связи между нашими народами, имеющими общие исторические корни, и впредь будут укрепляться.
В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение результатами проходившего в видео-формате недавнего саммита Президентов Азербайджана, Туркменистана и Афганистана, были обсуждены перспективы успешного сотрудничества в области транспорта, логистики и телекоммуникаций, отмечена важность подключения транспортного коридора Lapis Lazuli к транспортной инфраструктуре Азербайджана с точки зрения расширения сотрудничества.