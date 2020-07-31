Руководитель Baku Network Эльхан Алескеров принял участие в ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся очередной выпуск ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» с участием руководителя экспертного совета Baku Network Эльхана Алескерова и российского журналиста и издателя Арама Габрелянова.

Представляем вниманию читателей выжимки из выступления руководителя экспертного совета Baku Network Эльхана Алескерова:

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

http://bakunetwork.com



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