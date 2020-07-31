Милли Меджлис Азербайджана проведет внеочередное заседание

Политика 31 июля 2020 17:34 (UTC+04:00)
Милли Меджлис Азербайджана проведет внеочередное заседание

БАКУ /Trend/ - По требованию 59 депутатов Милли Меджлиса (парламента) согласно части II ст. 88 Конституции Азербайджана, четвертого августа 2020 года состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса, сообщает в пятницу Trend.

Соответствующее распоряжение об этом подписала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В первом полугодии Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Турции
В первом полугодии Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Турции
В первом полугодии в Китае вырос спрос на турецкие автомобили
В первом полугодии в Китае вырос спрос на турецкие автомобили
В Кыргызстане растет спрос на турецкие автомобили
В Кыргызстане растет спрос на турецкие автомобили
Loading Bars
Лента новостей
Милли Меджлис Азербайджана проведет внеочередное заседание Политика 17:34
Руководитель Baku Network Эльхан Алескеров принял участие в ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» (ВИДЕО) Политика 17:12
Baku Media Center провел съемку и прямую трансляцию сегодняшнего праздничного намаза (ФОТО) Общество 17:07
В Азербайджане обсуждается вопрос открытия школ Общество 16:54
Минздрав Азербайджана и TƏBİB о выходе на работу вылечившихся от COVİD-19 Общество 16:44
В Азербайджане нет нехватки кадров в борьбе с коронавирусом Общество 16:25
ВОЗ: Каждый должен научиться жить с вирусом, привыкнуть к борьбе с ним Общество 16:18
В Азербайджане число вылеченных от коронавируса за сутки достигло новой рекордной отметки - 714 человек Общество 16:09
Ягут Гараева: TƏBİB не может устанавливать цены на тесты частных медучреждений Общество 16:08
Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников с Курбан байрамы Туркменистан 16:02
Представитель ВОЗ поблагодарила Азербайджан Общество 16:01
Туркменистан и Республика Татарстан РФ наращивают партнёрство Туркменистан 16:00
Главный тренер сборной Азербайджана Мариана Василева сделала важный шаг в реализации мечты юной гимнастки из Никарагуа Общество 16:00
Президент Туркменистана направил послание Президенту Турецкой Республики Туркменистан 16:00
Состоялось онлайн-совещание под эгидой Международной организации по миграции Туркменистан 15:59
Обзор событий финансового рынка Азербайджана за текущую неделю Финансы 15:11
Президент Ильхам Алиев поздравил швейцарскую коллегу Политика 14:58
Московский центр Карнеги о перспективах экономического развития Узбекистана Бизнес 14:53
Михаил Гусман о своей работе на Играх 1980 года Россия 14:43
За сутки в Иране от коронавируса скончались еще 197 человек Общество 14:42
ProBusiness о реализации контрактов с «Туркменнебит» на поставки бурильных труб Энергетика 14:34
Дружеские шаржи Гасана Ахвердиева на азербайджанских композиторов и музыкантов (ФОТО) Культура 14:32
Посольство Саудовской Аравии в Туркменистане объявляет тендер на строительство навесов Тендеры 14:24
Россия экспортировала большой объем растительных масел в Туркменистан Бизнес 14:22
Военврач Главного клинического госпиталя ВС Азербайджана скончался от COVİD-19 Общество 14:22
Азербайджанский профессор: Близится наша победа! Политика 14:19
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла Общество 14:11
На реконструкцию системы водоснабжения и канализации города Балакен выделен 1 млн манатов Политика 14:03
Завтра в Баку вновь пройдет масштабная дезинфекция Общество 13:58
Выделены средства на улучшение обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворение потребностей населения в питьевой воде в Балакене Политика 13:46
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на проведение измерительных работ Тендеры 13:41
Минобороны: Азербайджанская армия даст достойный ответ на любые провокации армянской стороны Политика 13:40
В Туркменистане больше людей стало пользоваться услугой интернет-банкинга Финансы 13:33
Туркменистан импортировал из ЕАЭС крупные партии риса Бизнес 13:24
Для расширения инфраструктурных возможностей Центра Службы “ASAN” в Балакене выделены 3 млн манатов - Распоряжение Политика 13:12
В Балакенском районе будет построена новая школа - Распоряжение Политика 13:09
Президент Ильхам Алиев позвонил первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву Политика 12:58
В Туркменистане завершается строительство нового предприятия по производству ковров Бизнес 12:48
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Исмаиллы Политика 12:48
Туркменский производитель медикаментов наращивает производство йода Бизнес 12:41
Опубликован прогноз по экспорту Лордеганской нефтехимической компании Ирана Энергетика 12:41
На строительство нового моста на пересечении автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала с рекой Агсу выделено 15 млн манатов Политика 12:30
Выделены средства на строительство Центра творчества, выставок и продаж DOST Evi в Исмаиллы - Распоряжение Политика 12:30
МВФ дал оценку влиянию COVID-19 на экономику Грузии Бизнес 12:28
В Азербайджане значительно выросли пенсии Общество 12:23
Президент Ильхам Алиев выделил 1 млн манатов на строительство нового школьного здания в Исмаиллы Политика 12:18
Казахстан предлагает инвесторам наиболее благоприятные условия среди горнодобывающих стран Бизнес 12:12
В Азербайджан прибыли самолеты F-16 ВВС Турции для участия в учениях TurAz Qartalı-2020 (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:55
Беларусь становится одним из крупнейших экспортеров сахара в Узбекистан Бизнес 11:49
Фонд Гейдара Алиева раздал малообеспеченным семьям по случаю праздника Гурбан праздничные паи (ФОТО) Общество 11:40
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией на официальной странице в Facebook в связи с праздником Гурбан (ФОТО) Политика 11:38
Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО) Общество 11:37
Турция стала активным участником биржи Туркменистана Туркменистан 11:33
В Туркменистане рассмотрены вопросы вступления в ВТО Туркменистан 11:32
Россия значительно увеличила поставки белого сахара в Узбекистан Бизнес 11:26
В трех районах Баку ограничена подача воды Общество 11:12
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 11:09
Минобороны: Отдельная общевойсковая армия Нахчывана приняла адекватные меры в ответ на действия армянской стороны Нагорно-карабахский конфликт 11:08
МИД: Азербайджан продолжает опираться на Хельсинкский заключительный акт в стремлении восстановить свою территориальную целостность Политика 11:03
Цена азербайджанской нефти падает Энергетика 10:50
В Азербайджане состоялся праздничный намаз в связи с Гурбан байрамы Общество 10:39
Baku Network: Оккупация Арменией территорий Азербайджана в Google maps Политика 10:36
Золото в Азербайджане дорожает (ОБЗОР) Финансы 10:23
Евро дорожает к манату (ОБЗОР) Финансы 10:16
ВС Армении 49 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:14
Полиция Лос-Анджелеса разоблачила ложь армянского лобби (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:12
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 10:07
Казахстан и Россия экспортировали большой объем овощей в Туркменистан Бизнес 09:56
Где и почем в Азербайджане можно приобрести мясо жертвенного скота - СПИСОК Общество 09:48
ЗАО AzerGold обеспечило несколько сёл в Азербайджане питьевой водой (ФОТО) Общество 09:40
Азербайджан значительно сократил экспорт во Францию Бизнес 09:35
АБР: Пандемия COVID-19 значительно влияет на домохозяйства, малые предприятия Грузии Бизнес 09:24
АБР ожидает ускорения экономического роста в 2021 году в Грузии Бизнес 09:24
В начале августа в Азербайджане ожидаются грозы - прогноз Общество 09:24
В небе Нью-Йорка реяла надпись "Карабах — это Азербайджан!" (ФОТО) Политика 09:17
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан (ФОТО) Политика 09:14
Ураган Isaias сформировался у побережья Багамских островов В мире 09:00
Не менее девяти человек погибли в результате ракетного обстрела в Афганистане Другие страны 08:55
Bloomberg: Facebook может получить право на показ музыкальных клипов ИКТ 08:42
Ибрагимович решил остаться в «Милане» Спорт 08:33
В Китае выявили еще 138 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 08:25
Работы по проекту модернизации ПО "Азеркимья" практически завершены Энергетика 08:23
Президент Филиппин продлил общий карантин в Маниле и 12 городах страны до 15 августа Другие страны 08:14
Пилот «Формулы-1» заражен коронавирусом Спорт 08:04
Си Цзиньпин объявил о завершении формирования национальной навигационной системы Beidou Другие страны 07:54
Число заразившихся коронавирусом в Казахстане приближается к 90 тысячам Казахстан 07:46
В Пентагоне назвали Китай и Россию соперниками США с ядерным потенциалом США 07:43
Мусави: экономические связи Ирана с Азербайджаном довольно динамично развиваются Экономика 07:30
Болельщики вернутся на стадионы Грузии с 31 июля Грузия 07:15
США намерены окончательно вывести свои войска из Афганистана к маю 2021 года США 07:02
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone США 06:45
В Колумбии обнаружили легкий самолет, пропавший на юге страны (Обновлено) Другие страны 06:31
Twitter усилил меры безопасности после хакерской атаки В мире 06:12
Во Франции пять человек пострадали в результате лесного пожара Европа 05:58
Болсонару признался, что принимает антибиотики в связи с подозрением на инфекцию Другие страны 05:41
Сыгравший главную роль в сериале «Во все тяжкие» актер переболел коронавирусом США 05:23
Рассекречены новые смартфоны Nokia ИКТ 05:09
Специалисты NASA подтвердили исправность марсохода Perseverance США 04:51
Президент Ильхам Алиев: Мы уже создали устойчивую экономику, граждане Азербайджана не ощутили даже падения цен на нефть Политика 04:18
Президент Ильхам Алиев: Наряду с усилиями государства, многое зависит от деятельности врачей, их роль – решающая Политика 04:12
Все новости