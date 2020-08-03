Подписан обмен нотами об отправке группы медицинских экспертов из Китая в Азербайджан

Политика 3 августа 2020 23:27 (UTC+04:00)
Подписан обмен нотами об отправке группы медицинских экспертов из Китая в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 3 августа между Правительством Китайской Народной Республики (КНР) и Правительством Азербайджанской Республики состоялось церемония подписания обмена нотами об отправке в Азербайджан группы медицинских экспертов для борьбы с пандемией.

Как сообщает Trend, обмен нотами со стороны правительства Азербайджана подписал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, а со стороны правительства КНР – чрезвычайный и полномочный посол этой страны в Азербайджане Гуо Минь.

Отметив, что в настоящее время отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, Р.Байрамлы сказал: "Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева придают особое значение двустороннему сотрудничеству с Китайской Народной Республикой. Осуществленные до сегодняшнего дня взаимные визиты различного уровня, отношения глав государств внесли важный вклад в развитие двусторонних связей. Также хорошие отношения с Китаем имеются в здравоохранительной и социальной сферах. Азербайджан продемонстрировал солидарность с китайским народом с первых дней борьбы Китая с эпидемией, оказал ему материальную и моральную поддержку. Китайская Народная Республика, в свою очередь, поддержала нашу страну и отправила средства индивидуальной защиты и некоторое медицинское оборудование".

Было отмечено, что медицинский отдел Оперативного штаба при Кабинете Министров в своей деятельности придает большое значение международному опыту. У нас двусторонние отношения со многими зарубежными странами, мы проводим онлайн видеоконференции и обмен опытом путем взаимного визита делегаций. "Кроме того, мы активно изучаем опыт Китайской Народной Республики в этой сфере. В течение нескольких месяцев мы поддерживаем контакты с различными специалистами в этой области, проводим онлайн видеоконференции, вносим соответствующие коррективы в протоколы лечения, диагностики в соответствии с опытом. Наши коллеги из Китая будут с нами в течение 15 дней. Они предоставят нам методологическую поддержку, а также мы обсудим наше сотрудничество на дальнейшем этапе. С методологической точки зрения у нас будет возможность лично обсудить меры, применяемые в Китае для предотвращения болезни. Мы, в свою очередь, поделимся своим опытом в связи с мерами, предпринятыми Азербайджаном. Будет проведен взаимный обмен мнениями. Возможно, что в протоколы будут внесены соответствующие изменения для предстоящей деятельности", - подчеркнул Рамин Байрамлы.

Председатель правления TƏBİB отметил, что в настоящее время одним из важнейших вопросов является запуск научных исследований в этой сфере в нашей стране. По поручению руководства страны мы начинаем некоторые исследования по заболеваемости среди населения. То есть будут проведены серологические тесты и проанализированы их результаты. В то же время у нас будет возможность обсудить вопрос проведения исследований в Китае. Направление нашего исследования будет обсуждаться совместно и определяться на основе взаимных консультаций. Кроме того, одним из важнейших научных направлений является вопрос вакцинации. Во многих странах мира, в том числе в Китае, ведутся исследования по разработке вакцины против заболевания COVID-19. Наша страна также планирует подключиться к исследованиям и участвовать в этом процессе. Будет запланировано в каком направлении и как это будет, считаем, что наша страна примет активное участие в этом процессе с точки зрения диагностики, лечения, локализации заболевания, а также исследований, направленных на поиск конкретного лекарства в будущем. С этой целью действует наш научный комитет. Члены комитета также достаточно профессиональные специалисты и постоянно обмениваются мнениями с зарубежными коллегами. Направление нашего исследования будет обсуждаться совместно и определяться путем взаимных консультаций.

Рамин Байрамлы подчеркнул, что с завтрашнего дня в нашу страну прибудет группа китайских медицинских экспертов. Они также принесут некоторые медицинские приборы и оборудование. Мы начнем работать вместе с 5 августа. Имеется заранее договоренная 15-дневная программа.

Посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Гуо Минь сказала, что в то время, когда ведется борьба с пандемией COVID-19 на глобальном уровне, народы Азербайджана и Китая, оставаясь приверженными традициям дружбы, проявляют солидарность в эти трудные времена. В условиях продолжающейся в мире глобальной пандемии, отправка Китаем в Азербайджан экспертной группы из 10 человек с богатым опытом является ярким примером тесной дружбы и партнерства между нашими странами. Дипломат отметила, что члены группы медицинских экспертов – сотрудники известной больницы в провинции Сычуань.

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