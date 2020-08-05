В ВС Азербайджана начался летний период обучения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки, в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии начался летний период обучения, сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана

На мероприятиях, проведенных во всех воинских частях, были доведены до внимания основные цели и задачи на период обучения и порядок их выполнения. Учебный процесс в армии будет организовываться и проводиться в соответствии с требованиями Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, приказами и распоряжениями министра обороны, с учетом рисков и реальных угроз на суше, в море и в воздухе, с целью повышения уровня боеготовности войск.

В связи с началом летнего учебного периода в воинских частях были проведены строевые смотры, проверено состояние материально-технической базы.

В первый день летнего периода обучения во всех воинских частях проводились тренировки по боевой готовности, которые отмечались высокой эффективностью и качеством.

(Текст: Турал Гараджаев)