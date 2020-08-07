Дотация Нахчывану должна быть увеличена — депутат
БАКУ /Trend/ - Нахчывану дополнительно было выделено 1,3 миллиона манатов. Это крайне мало, и данная сумма должна быть пересмотрена. Размер дотации, выделенной Нахчывану, должен быть увеличен.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.
По его словам, с одной стороны Нахчыван почти полностью граничит с Арменией.
Депутат отметил, что сегодня Армению больше всего страшит Отдельная общевойсковая армия Нахчывана.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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