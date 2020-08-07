Дотация Нахчывану должна быть увеличена — депутат

БАКУ /Trend/ - Нахчывану дополнительно было выделено 1,3 миллиона манатов. Это крайне мало, и данная сумма должна быть пересмотрена. Размер дотации, выделенной Нахчывану, должен быть увеличен.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

По его словам, с одной стороны Нахчыван почти полностью граничит с Арменией.

Депутат отметил, что сегодня Армению больше всего страшит Отдельная общевойсковая армия Нахчывана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)