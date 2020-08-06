Военнослужащие Азербайджана и Турции выполнили различные элементы совместных учений (ФОТО/ВИДЕО)
Баку/Trend/ - В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве прошел очередной этап масштабных совместных азербайджано-турецких тактических учений в Азербайджане.
Как сообщили Trend в Минобороны, согласно сценарию учений, подразделения выполнили различные боевые элементы с использованием бронетехники и вертолетов, а также другие учебно-боевые задачи.
(Автор: Эльчин Мехтиев, Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов)
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