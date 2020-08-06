Выделены средства для устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению, госимуществу и инфраструктурным объектам в Товузском районе Азербайджана - распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственной имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Товузского района Азербайджанской Республики Вооруженными силами Республики Армения.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению в селах Агдам, Дондар Гушчу, Вахидли, Алибейли, Юхары Ойсюзлю и Ашагы Ойсюзлю Товузского района в результате интенсивного обстрела Товузского района Азербайджанской Республики Вооруженными силами Республики Армения, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики средства в размере 1,0 (один) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики в месячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о необходимой работе в целях улучшения социальной инфраструктуры в селах Агдам, Дондар Гушчу, Вахидли, Алибейли, Юхары Ойсюзлю и Ашагы Ойсюзлю Товузского района", - говорится в распоряжении.