Президент Ильхам Алиев: Позитивная динамика приводит к смягчению карантинного режима, но и здесь должен действовать механизм строжайшего контроля

БАКУ /Trend/ - Позитивная динамика приводит к смягчению карантинного режима. Но и здесь должен действовать механизм строжайшего контроля.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи во время совещания в видеоформате в связи с принятыми в Азербайджане мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

«Еще раз хочу сказать, что работе, проделанной в связи с пандемией, в целом, можно дать высокую оценку. Но достигнутые успехи, в том числе сохранение болезни под контролем, не должны успокаивать нас. Еще раз хочу отметить, положительная динамика в течение трех недель говорит о том, что все шаги были предприняты в правильном направлении. Основная цель карантинного режима заключается в том, чтобы мы защитили наших граждан от болезни, защитили их жизнь, здоровье и, таким образом, вышли из этой ситуации с малыми потерями. До сих пор нам это удавалось. Считаю, что именно благодаря правильным действиям заболевание не получило широкого распространения», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что конечно, позитивная динамика приводит к смягчению карантинного режима.

«Но и здесь должен действовать механизм строжайшего контроля. В открывающихся объектах полностью должны быть обеспечены все санитарно-эпидемиологические нормы. Должна соблюдаться социальная дистанция. Оказываемые в объектах услуги должны быть организованы по новым правилам. Главное, кто выполняет функции контроля за этим? Вы должны представить серьезные предложения по данному вопросу, потому что контроль за этим должны осуществлять какая-либо структура либо несколько структур. Считаю, что необходимо использовать также электронные средства. Сегодня во многих объектах установлены камеры. Их необходимо подключить к нашей общей системе контроля и вести видеонаблюдение в онлайн-режиме, так как если тот или иной человек в качестве инспектора будет осуществлять контроль в каком-то объекте, то это может дать эффект, но в то же время, как мы знаем, порой это приводит к очень неприглядным явлениям. Могут быть какой-то сговор, корыстные побуждения. Поэтому в нынешних условиях мы вообще должны уделять больше внимания цифровизации. Нам следует интегрировать в эту общую систему услуги, оказываемые как государственным, так и частным сектором. Считаю, что этот вопрос также необходимо учесть самым серьезным образом и обеспечить системы онлайн видеонаблюдения. Соответствующие государственные структуры должны иметь возможности для ведения такого видеонаблюдения. Если выяснится, что предприниматели нарушают правила, значит их следует наказать. Это однозначно», - сказал он.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что во многих странах смягчение приводит к повторному широкому распространению заболевания.

«В печати уже имеется достаточно информации об этом. Можно сказать, во всех странах – там, где применялось смягчение, открывались объекты, туристические объекты, объекты общественного питания, объекты сектора обслуживания, заболевание вновь начинает широко распространяться, и это называют второй волной. Однако большинство врачей считает, что это просто результат несоблюдения санитарных норм. Я тоже согласен с таким подходом, потому что болезнь не исчезла. Поэтому идет борьба с заболеванием. Но никто не может сказать, что какая-то страна одержала победу над этой болезнью. Вторая волна возможна в том случае, если болезнь исчезнет и после этого появится какой-то новый источник заражения. Поэтому данный вопрос требует строжайшего контроля, который вам необходимо организовать», - добавил он.