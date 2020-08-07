Президент Ильхам Алиев: Работайте чисто, чтобы совесть была спокойна, честно зарабатывайте деньги

БАКУ /Trend/ - Работайте чисто, чтобы совесть была спокойна, честно зарабатывайте деньги.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи во время совещания в видеоформате в связи с принятыми в Азербайджане мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

«Должен также отметить, что 75 процентов наших налогов формируются в частном секторе. Если бы в налоговой системе не были проведены серьезные реформы, то мы не смогли бы собрать эти налоги, не увидели бы их. Именно в результате проведенных в этой области реформ нам удалось за 6 месяцев собрать средства сверх прогноза. Но, конечно, так не может продолжаться до конца года, так как внешняя торговля переживает большой спад, закрыты многие торговые объекты. Но эта цифра и радует, и беспокоит. Радует потому, что наш частный сектор уже привыкает к выплате налогов. Предоставленные им льготы, срок для перевода своей бухгалтерии из теневой в белую экономику дали свой эффект. Конечно, мы с самого начала могли применить меры наказания, в результате чего многие компании оказались бы в сложном положении. Однако им были даны время, разъяснения и рекомендации – отныне вы должны работать прозрачно, не скрывать доходы, не создавать теневую бухгалтерию. Работайте чисто, чтобы совесть была спокойна, честно зарабатывайте деньги. В Азербайджане достаточно возможностей для честного зарабатывания денег. Так что это радует. Что же беспокоит? Именно доля государственных компаний. На каком уровне находятся налоги, выплачиваемые государственными компаниями? Если мы возьмем их налоги, субсидии, предоставляемые им государством, и прямое вложение средств, то увидим огромную разницу. О чем это говорит? О том, что государственные компании тянут нашу страну, нашу экономику вниз. Другого объяснения этого быть не может», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что государственной нефтяной компании предоставляются деньги, не только на газификацию, но и на буровые работы, финансирование их доли в консорциумах, где они работают вместе с иностранными партнерами.

«Откуда идут эти деньги? Из государственного бюджета, причем крупные средства. Каспийское морское пароходство. Правда, по сравнению с другими государственными компаниями положение дел в Каспийском морском пароходстве лучше. Но и здесь на какие деньги приобретаются суда, танкеры? За счет государственного бюджета. В настоящее время мы строим на судостроительном заводе несколько судов – грузовые суда, суда типа Ro-Ro. Мы делаем это за счет государственного бюджета, после чего передаем Каспийскому морскому пароходству. Они эксплуатируют их и что, возвращают эти деньги? Это большой вопрос. Сколько средств выделяется «Азерэнержи»? Правда, проделана большая работа, строятся станции, подстанции, Мингячевирская теплоэлектростанция, можно сказать, реконструирована. Но откуда идут средства, они расходуют средства, заработанные самими? Нет. Из государственного бюджета. Сегодня основным источником государственного бюджета является нефтегазовая отрасль. Другие компании: все самолеты AZAL приобретены государством, все аэропорты построены государством. А где прибыль, доход, которые они приносят государству? Самолеты приобретаются, эксплуатируются. А где доход? Когда это будет выплачено, неужели кредиты, взятые ими под гарантию государства, должны выплачивать мы? Так же и железная дорога. Прокладываются новые линии, приобретаются новые вагоны, новые локомотивы, выделяются сотни миллионов манатов. А где выгода от этого? Ведь они должны работать с прибылью»,- сказал он.