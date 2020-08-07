Президент Ильхам Алиев: Все мы хорошо понимаем, что люди устали, карантинный режим всех нас утомил

БАКУ /Trend/ - Все мы хорошо понимаем, что люди устали, карантинный режим всех нас утомил.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи во время совещания в видеоформате в связи с принятыми в Азербайджане мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

«Что касается борьбы с коронавирусом, то мы и дальше будем предпринимать шаги в соответствии с ситуацией. Все мы хорошо понимаем, что люди устали, карантинный режим всех нас утомил. Все руководство непрерывно, можно сказать, круглосуточно находится на работе, так как это такая беда, такая болезнь, которая пока не имеет исцеления. Поэтому наш единственный путь – защитить людей, снизить количество заражений, не допустить широкого распространения болезни и, таким образом, спасти наших граждан и государство от этой ситуации. Поэтому будут предприниматься соответствующие шаги. Карантинный режим будет смягчен, когда это станет возможным, так же, как 5-го числа уже было введено смягчение. Но и граждане должны понимать, что если после этого смягчения мы вновь увидим резкий рост заболевания, то нам ничего не останется, кроме как вновь прибегнуть к ужесточению. Мы не хотим этого. Я хочу, чтобы процесс смягчения постепенно продолжался и обусловил последующее смягчение. Но если граждане, увидев, что все уже открыто, вновь не будут придавать значения дистанции, защитным средствам, то болезнь вспыхнет вновь. И нам придется вновь принять меры ужесточения, вновь будет нанесен удар по экономике, люди вновь будут болеть. Поэтому еще раз обращаюсь к гражданам Азербайджана: будьте ответственны. Это очень тяжелое заболевание. Оно не знает возраста, болеют и умирают молодые люди, физически здоровые люди, спортсмены. Это очень серьезная проблема для мира, беда номер один для планеты. Поэтому все мы должны быть ответственными. Если будет так, если все мои поручения будут выполнены, то мы в короткий срок сможем, еще более смягчив карантинный режим, вернуться к нормальной жизни», - сказал глава государства.