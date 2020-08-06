Президент Ильхам Алиев провел совещание в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 6 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел совещание в видеоформате в связи с проведенными в нашей стране мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

Как сообщает Trend, глава государства открыл совещание вступительной речью.

Вступительная речь

Президента Ильхама Алиева

В деле борьбы с коронавирусом наблюдается позитивная динамика. Эта позитивная динамика с 16 июля по настоящее время позволяет сказать, что все принятые меры были своевременными. Благодаря этим мерам ситуация до сегодняшнего дня находится под контролем. С 16 июля число выздоровевших значительно превышает число инфицированных. Позитивная динамика позволяет говорить о том, что коронавирус и дальше будет находиться под контролем. Позитивная динамика, продолжающаяся уже три недели, конечно, очень радует нас. В принципе с первых дней, сразу после возникновения этой болезни, были приняты все превентивные меры. Благодаря этому мы выходим из этой ситуации с малыми потерями.

Конечно, все организационные вопросы должны были решаться на должном уровне, и мы добились этого. В короткий срок нам удалось привести наш больничный фонд в соответствие с ситуацией, связанной с болезнью. Нашим врачам принадлежат огромные заслуги. Именно благодаря их неутомимой деятельности число умерших от этого заболевания в Азербайджане находится на низком уровне. Как вам известно, сегодня 46 больниц обслуживают только больных с коронавирусом. Должен также отметить, что из 46 больниц 41 была построена или капитально отремонтирована, оснащена современным оборудованием в последние 17 лет. Если бы мы своевременно не приняли эти меры, то сегодня могли столкнуться с очень большими проблемами, трагической ситуацией.

Считаю, что мы также предпринимаем успешные шаги, связанные с проведением тестов. Сегодня Азербайджан занимает одно из передовых мест в мировом масштабе по количеству тестов на душу населения. Конечно, для проведения тестов нужны возможности. За короткое время мы увеличили число наших лабораторий в 5 раз. Лаборатории, которые планируется приобрести в ближайшем будущем, позволят проводить еще больше тестов. Мы должны довести количество лабораторий в целом до 45. Недавно в нашу страну были доставлены новые машины скорой медицинской помощи. Планируется доставить сто автомобилей, 40 из них уже находятся в Баку. Эти машины отправляются и будут отправляться во все регионы. Конечно, эти автомобили также имеют очень большое значение в оказании нашим больным гражданам необходимых медицинских услуг, срочной медицинской помощи.

В то же время, если учесть, что число больных увеличивалось, была необходимость в строительстве новых больниц, несмотря на то, что действующие больницы в достаточной степени расширили наши возможности. С этой целью было организовано строительство больниц модульного типа. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 9 больниц модульного типа. Из них 4 начали функционировать в один день – 29 июля. Открытие этих больниц с моим участием состоялось в городах Гобустан, Исмаиллы, Габала и Шеки. В ближайшем будущем количество больниц модульного типа в целом будет доведено до 16, таким образом, только в этих больницах смогут получать лечение 3200 больных с коронавирусом. По линии Министерства по чрезвычайным ситуациям была сдана в эксплуатацию больница на 800 коек, а больницу на 1300 коек планируется сдать до конца этого месяца. Это означает дополнительно 2100 коек. За короткий срок мы привели в готовность больницы, в которые были преобразованы два олимпийских спортивных комплекса, то есть решили вопросы адаптации. В каждом из комплексов при необходимости могут получать лечение около 300 больных. Пока необходимости в этом нет, но если она возникнет, то мы, конечно, можем использовать и эти возможности.

Под превентивными мерами, конечно, подразумеваются все эти факторы, так как мы должны быть готовы к самому критическому сценарию. Именно благодаря таким оперативным, гибким и целенаправленным мерам сегодня болезнь находится под контролем. Еще раз хочу сказать, что в последние три недели число заболевших уменьшается. Все эти шаги, конечно, позволяют нам с честью выйти из данной ситуации, защитить людей.

Мы столкнулись с естественными трудностями, связанными с необходимостью увеличения числа врачей. Поэтому был рассмотрен вопрос о приглашении их из-за рубежа. В настоящее время приглашены врачи из нескольких стран, и они занимаются лечением больных в Азербайджане. В Азербайджан прибыли бригады врачей из Турции, России, Кубы, Италии и Китая, они уже приступили к деятельности. Конечно, это создает нам дополнительные возможности, так как сфера здравоохранения в этих странах развита, там накоплен большой опыт, в то же время, конечно, здесь в комплексе решаются вопросы лечения больных и обмена опытом.

Для охраны здоровья людей и впредь будут приниматься все необходимые меры. Еще раз хочу отметить, - я неоднократно говорил об этом, и наша позиция известна азербайджанскому народу, - что главное для нас – это жизнь и здоровье людей.

Что касается экономических и социальных вопросов, то и они находят свое решение. Достаточно просто взглянуть на работу, проделанную в последние месяцы, чтобы каждый увидел, как много сделано. Мы охватили широким социальным пакетом около 5 миллионов человек. Подавляющее большинство 900 тысяч человек, занятых в государственном секторе, фактически не работают, но получают от государства заработную плату. 760 тысячам человек была оказана необходимая финансовая помощь, сохранены их рабочие места. Иначе 760 тысяч человек могли остаться без работы, так как секторы, в которых они работают, больше всего пострадали в результате пандемии. Естественно, предприниматели, работодатели в настоящее время не получают дохода, и, таким образом, сотни тысяч людей могли остаться без работы. И вновь государство в результате оперативных мер сразу же вмешалось в данный вопрос. Конечно, на эти цели потрачены крупные финансовые ресурсы.

Государственной заботой окружены 600 тысяч безработных, в том числе неформально занятых и людей, временно потерявших работу, относящихся к малообеспеченным слоям. Уже несколько месяцев им выплачивается пособие в размере 190 манатов. Считаю, что эта социальная поддержка должна продолжаться и впредь. В настоящее время в 13 городах и районах Азербайджана введен жесткий карантинный режим. Относящиеся к данной категории жители этих районов и впредь должны быть охвачены такой поддержкой. Даю вам указание выплатить им по 190 манатов и в августе.

Это лишь часть проделанной работы, если учесть, что в нашей стране реализуются крупные социальные проекты, объем которых в 2020 году достиг рекордной отметки. Несмотря на то, что и пандемия, и падение цен на нефть оказали очень негативное влияние на наши доходы, ни один из предусмотренных социальных проектов не остался незавершенным и не был сокращен. Должен отметить, что в нынешнем году рекордное число семей вынужденных переселенцев будут обеспечены домами и квартирами. В этом году такой возможностью воспользуются более 7 тысяч семей переселенцев. Рекордное число – 1500 семей шехидов, инвалидов Карабахской войны в этом году будут обеспечены квартирами. Более 400 безупречно отслуживших в рядах армии военнослужащих будут бесплатно обеспечены государством квартирами. То есть, в целом, в нынешнем году по меньшей мере 9 тысяч семей будут обеспечены государством квартирами. Все эти квартиры – качественные, можно сказать, все они находятся в новостройках. Таким образом, если в одной семье в среднем пять человек, то это означает, что в течение года в нашей стране 45 тысяч человек бесплатно обеспечиваются государством качественным жильем. С полной уверенностью могу сказать, что по численности на душу населения это – самое высокое достижение в мире.

Это демонстрирует наше намерение, нашу политику. Показывает, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Все это – реальность, которую создаем мы сами, ни от кого не получая помощи, не обращаясь за финансовой поддержкой ни в одну международную финансовую структуру. При том, что сегодня абсолютное большинство стран мира обратилось за финансовой помощью. Мы полагаемся на собственные силы. Мы получили такие возможности благодаря таланту нашего народа и продуманной политике.

Должен также отметить, что значительные шаги предприняты и в экономической сфере, вопросах поддержки бизнеса. Сегодня об этом будет доложено, и программы поддержки бизнеса должны осуществляться и впредь. Считаю, что как проекты, запланированные в начале года, предоставление предпринимателям кредитов и субсидий на льготных условиях, стимулирование сельского хозяйства, так и проделанная работа в связи с пандемией полностью отражают нашу политику.

Мы вносим поправки в бюджет, этот вопрос уже обсуждается. Милли Меджлис уже проводит обсуждения по этому вопросу. Это еще раз показывает, что в это сложное время мы хотим оказать поддержку каждому гражданину Азербайджана. Потому что когда утверждался наш бюджет, пандемия, конечно, еще не началась. Наши сокращающиеся доходы и увеличивающиеся расходы диктовали необходимость пересмотра бюджета, проведения корректировки, чтобы оказать гражданам максимальную помощь. Надеюсь, что в ближайшие дни Милли Меджлис скажет свое слово в связи с корректировкой. Правительство предлагает взять цену на нефть на уровне не 55, а 35 долларов, чтобы мы до конца года планировали наши расходы на основе этого показателя.

Это показывает, что Азербайджанское государство готово к любому кризису, так как мы создали такую прочную основу, что предпринимаем правильные шаги в условиях любого кризиса, и даже если цена на нефть будет находиться на уровне 35 долларов, Азербайджан выполнит все свои социальные обязательства, реализует необходимые нашей стране инфраструктурные проекты, хватит и на организацию дополнительных средств для укрепления военного потенциала страны. Что касается корректировки, то, конечно, в первую очередь имеются в виду социальные и другие проекты.

Сегодня вы проинформируете по данному вопросу, а также о нынешней ситуации в связи с коронавирусом. Предоставляю слово премьер-министру Али Асадову.