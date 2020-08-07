Утвержден новый состав азербайджанской делегации в ПА ОЧЭС

Политика 7 августа 2020 09:18 (UTC+04:00)
Утвержден новый состав азербайджанской делегации в ПА ОЧЭС

БАКУ /Trend/ - В онлайн-формате состоялось 55-е пленарное заседание Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщили Trend в Управлении по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, в мероприятии приняли участие генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОЧЭС Асаф Гаджиев, представители стран-членов.

Азербайджан на встрече представляли депутаты Милли Меджлиса - заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОЧЭС, глава азербайджанской делегации в организации Эльдар Гулиев и член делегации Эльдар Ибрагимов.

В рамках сессии прошло 62-е заседание Бюро Парламентской ассамблеи ОЧЭС. Затем началось 55-е заседание Постоянной комиссии организации. Далее же состоялось открытие пленарного заседания. Действующий председатель Парламентской ассамблеи ОЧЭС, спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе поприветствовал участников вступительной речью.

На пленарном заседании под председательством заместителя председателя Парламентской ассамблеи ОЧЭС, главы азербайджанской делегации в организации Эльдара Гулиева была утверждена повестка дня мероприятия, утвержден протокол 54-го пленарного заседания, прошедшего в болгарской столице Софии 20-21 ноября 2019 года, и заслушан отчет о деятельности организации.

В ходе обсуждения вопроса избрания новых членов делегаций был утвержден новый состав азербайджанской делегации в количестве 6 человек. Ранее делегация состояла из 5 человек.

На сессии была представлена информация о деятельности ОЧЭС. Ее представила первый заместитель генерального секретаря Постоянного международного секретариата ОЧЭС Эбру Барутчу Гёкденизлер.

На заседании были избраны заместители председателя Парламентской ассамблеи ОЧЭС.

После этого на мероприятии были заслушаны доклады по различным темам, соответствующие рекомендации, которые были приняты после обсуждений.

Глава сербской делегации Игорь Бечич выступил с докладом на тему "Законодательная поддержка ("Один пояс - один путь") реализации проектов, соединяющих Европу и Азию". Рекомендацию по вопросу представил председатель комитета по правовым и политическим вопросам Михаил Емельянов (Россия).

Член греческой делегации София Вултепси выступила с докладом «Развитие финансовых технологий в государствах-членах ОЧЭС». Председатель комитета по экономике, торговле, технологии и окружающей среде Константин-Кетелин Замфира (Румыния) представил рекомендацию по этому вопросу.

Член румынской делегации Иоан Вулпеску выступил с докладом «Охрана исторических медицинских учреждений в государствах-членах ОЧЭС и их роль в современное время». Председатель комитета по культуре, образованию и социальным вопросам Метин Гюндогду (Турция) представил соответствующую рекомендацию.

На заседании был представлен аудиторский отчет за 2019 финансовый год. Также был рассмотрен вопрос о времени, месте проведения и повестке осенней сессии Генассамблеи в 2020 году.

По итогам встречи председательство в организации было передано Греции в порядке ротации.

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