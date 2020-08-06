Президент Ильхам Алиев: Главное для нас – это жизнь и здоровье людей

БАКУ /Trend/ - Главное для нас - это жизнь и здоровье людей.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в вступительной речи во время совещания в видеоформате в связи с принятыми в Азербайджане мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

"По линии Министерства по чрезвычайным ситуациям была сдана в эксплуатацию больница на 800 коек, а больницу на 1300 коек планируется сдать до конца этого месяца. Это означает дополнительно 2100 коек. За короткий срок мы привели в готовность больницы, в которые были преобразованы два олимпийских спортивных комплекса, то есть решили вопросы адаптации", - сказал глава государства.

По его словам, в каждом из комплексов при необходимости могут получать лечение около 300 больных.

"Пока необходимости в этом нет, но если она возникнет, то мы, конечно, можем использовать и эти возможности. Под превентивными мерами, конечно, подразумеваются все эти факторы, так как мы должны быть готовы к самому критическому сценарию. Именно благодаря таким оперативным, гибким и целенаправленным мерам сегодня болезнь находится под контролем. Еще раз хочу сказать, что в последние три недели число заболевших уменьшается. Все эти шаги, конечно, позволяют нам с честью выйти из данной ситуации, защитить людей. Мы столкнулись с естественными трудностями, связанными с необходимостью увеличения числа врачей", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев..

Глава государства отметил, что поэтому был рассмотрен вопрос о приглашении их из-за рубежа.

"В настоящее время приглашены врачи из нескольких стран, и они занимаются лечением больных в Азербайджане. В Азербайджан прибыли бригады врачей из Турции, России, Кубы, Италии и Китая, они уже приступили к деятельности. Конечно, это создает нам дополнительные возможности, так как сфера здравоохранения в этих странах развита, там накоплен большой опыт, в то же время, конечно, здесь в комплексе решаются вопросы лечения больных и обмена опытом. Для охраны здоровья людей и впредь будут приниматься все необходимые меры. Еще раз хочу отметить, - я неоднократно говорил об этом, и наша позиция известна азербайджанскому народу, - что главное для нас - это жизнь и здоровье людей", - добавил Президент Ильхам Алиев.