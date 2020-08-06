Президент Ильхам Алиев: Позитивная динамика в борьбе с коронавирусом очень радует нас

БАКУ /Trend/ - В деле борьбы с коронавирусом наблюдается позитивная динамика.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в вступительной речи во время совещания в видеоформате в связи с принятыми в Азербайджане мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

«В деле борьбы с коронавирусом наблюдается позитивная динамика. Эта позитивная динамика с 16 июля по настоящее время позволяет сказать, что все принятые меры были своевременными. Благодаря этим мерам ситуация до сегодняшнего дня находится под контролем. С 16 июля число выздоровевших значительно превышает число инфицированных. Позитивная динамика позволяет говорить о том, что коронавирус и дальше будет находиться под контролем», - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, сегодня 46 больниц обслуживают только больных с коронавирусом.

«Должен также отметить, что из 46 больниц 41 была построена или капитально отремонтирована, оснащена современным оборудованием в последние 17 лет. Если бы мы своевременно не приняли эти меры, то сегодня могли столкнуться с очень большими проблемами, трагической ситуацией», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Азербайджан занимает одно из передовых мест в мировом масштабе по количеству тестов на душу населения.

«За короткое время мы увеличили число наших лабораторий в 5 раз. Лаборатории, которые планируется приобрести в ближайшем будущем, позволят проводить еще больше тестов. Мы должны довести количество лабораторий в целом до 45», - сказал он.

Президент Ильхам Алиев отметил, что на сегодняшний день сданы в эксплуатацию 9 больниц модульного типа.

«Из них 4 начали функционировать в один день – 29 июля. Открытие этих больниц с моим участием состоялось в городах Гобустан, Исмаиллы, Габала и Шеки. В ближайшем будущем количество больниц модульного типа в целом будет доведено до 16, таким образом, только в этих больницах смогут получать лечение 3200 больных с коронавирусом», - сказал он.