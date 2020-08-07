Президент Ильхам Алиев провел совещание в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована шестого августа в 12:54)

БАКУ /Trend/ - 6 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в видеоформате в связи с принятыми в нашей стране мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

Как сообщает Trend, глава государства открыл совещание вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева

- В деле борьбы с коронавирусом наблюдается позитивная динамика. Эта позитивная динамика с 16 июля по настоящее время позволяет сказать, что все принятые меры были своевременными. Благодаря этим мерам ситуация до сегодняшнего дня находится под контролем. С 16 июля число выздоровевших значительно превышает число инфицированных. Позитивная динамика позволяет говорить о том, что коронавирус и дальше будет находиться под контролем. Позитивная динамика, продолжающаяся уже три недели, конечно, очень радует нас. В принципе с первых дней, сразу после возникновения этой болезни, были приняты все превентивные меры. Благодаря этому мы выходим из этой ситуации с малыми потерями.

Конечно, все организационные вопросы должны были решаться на должном уровне, и мы добились этого. В короткий срок нам удалось привести наш больничный фонд в соответствие с ситуацией, связанной с болезнью. Нашим врачам принадлежат огромные заслуги. Именно благодаря их неутомимой деятельности число умерших от этого заболевания в Азербайджане находится на низком уровне. Как вам известно, сегодня 46 больниц обслуживают только больных с коронавирусом. Должен также отметить, что из 46 больниц 41 была построена или капитально отремонтирована, оснащена современным оборудованием в последние 17 лет. Если бы мы своевременно не приняли эти меры, то сегодня могли столкнуться с очень большими проблемами, трагической ситуацией.

Считаю, что мы также предпринимаем успешные шаги, связанные с проведением тестов. Сегодня Азербайджан занимает одно из передовых мест в мировом масштабе по количеству тестов на душу населения. Конечно, для проведения тестов нужны возможности. За короткое время мы увеличили число наших лабораторий в 5 раз. Лаборатории, которые планируется приобрести в ближайшем будущем, позволят проводить еще больше тестов. Мы должны довести количество лабораторий в целом до 45. Недавно в нашу страну были доставлены новые машины скорой медицинской помощи. Планируется доставить сто автомобилей, 40 из них уже находятся в Баку. Эти машины отправляются и будут отправляться во все регионы. Конечно, эти автомобили также имеют очень большое значение в оказании нашим больным гражданам необходимых медицинских услуг, срочной медицинской помощи.

В то же время, если учесть, что число больных увеличивалось, была необходимость в строительстве новых больниц, несмотря на то, что действующие больницы в достаточной степени расширили наши возможности. С этой целью было организовано строительство больниц модульного типа. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 9 больниц модульного типа. Из них 4 начали функционировать в один день – 29 июля. Открытие этих больниц с моим участием состоялось в городах Гобустан, Исмаиллы, Габала и Шеки. В ближайшем будущем количество больниц модульного типа в целом будет доведено до 16, таким образом, только в этих больницах смогут получать лечение 3200 больных с коронавирусом. По линии Министерства по чрезвычайным ситуациям была сдана в эксплуатацию больница на 800 коек, а больницу на 1300 коек планируется сдать до конца этого месяца. Это означает дополнительно 2100 коек. За короткий срок мы привели в готовность больницы, в которые были преобразованы два олимпийских спортивных комплекса, то есть решили вопросы адаптации. В каждом из комплексов при необходимости могут получать лечение около 300 больных. Пока необходимости в этом нет, но если она возникнет, то мы, конечно, можем использовать и эти возможности.

Под превентивными мерами, конечно, подразумеваются все эти факторы, так как мы должны быть готовы к самому критическому сценарию. Именно благодаря таким оперативным, гибким и целенаправленным мерам сегодня болезнь находится под контролем. Еще раз хочу сказать, что в последние три недели число заболевших уменьшается. Все эти шаги, конечно, позволяют нам с честью выйти из данной ситуации, защитить людей.

Мы столкнулись с естественными трудностями, связанными с необходимостью увеличения числа врачей. Поэтому был рассмотрен вопрос о приглашении их из-за рубежа. В настоящее время приглашены врачи из нескольких стран, и они занимаются лечением больных в Азербайджане. В Азербайджан прибыли бригады врачей из Турции, России, Кубы, Италии и Китая, они уже приступили к деятельности. Конечно, это создает нам дополнительные возможности, так как сфера здравоохранения в этих странах развита, там накоплен большой опыт, в то же время, конечно, здесь в комплексе решаются вопросы лечения больных и обмена опытом.

Для охраны здоровья людей и впредь будут приниматься все необходимые меры. Еще раз хочу отметить, - я неоднократно говорил об этом, и наша позиция известна азербайджанскому народу, - что главное для нас – это жизнь и здоровье людей.

Что касается экономических и социальных вопросов, то и они находят свое решение. Достаточно просто взглянуть на работу, проделанную в последние месяцы, чтобы каждый увидел, как много сделано. Мы охватили широким социальным пакетом около 5 миллионов человек. Подавляющее большинство 900 тысяч человек, занятых в государственном секторе, фактически не работают, но получают от государства заработную плату. 760 тысячам человек была оказана необходимая финансовая помощь, сохранены их рабочие места. Иначе 760 тысяч человек могли остаться без работы, так как секторы, в которых они работают, больше всего пострадали в результате пандемии. Естественно, предприниматели, работодатели в настоящее время не получают дохода, и, таким образом, сотни тысяч людей могли остаться без работы. И вновь государство в результате оперативных мер сразу же вмешалось в данный вопрос. Конечно, на эти цели потрачены крупные финансовые ресурсы.

Государственной заботой окружены 600 тысяч безработных, в том числе неформально занятых и людей, временно потерявших работу, относящихся к малообеспеченным слоям. Уже несколько месяцев им выплачивается пособие в размере 190 манатов. Считаю, что эта социальная поддержка должна продолжаться и впредь. В настоящее время в 13 городах и районах Азербайджана введен жесткий карантинный режим. Относящиеся к данной категории жители этих районов и впредь должны быть охвачены такой поддержкой. Даю вам указание выплатить им по 190 манатов и в августе.

Это лишь часть проделанной работы, если учесть, что в нашей стране реализуются крупные социальные проекты, объем которых в 2020 году достиг рекордной отметки. Несмотря на то, что и пандемия, и падение цен на нефть оказали очень негативное влияние на наши доходы, ни один из предусмотренных социальных проектов не остался незавершенным и не был сокращен. Должен отметить, что в нынешнем году рекордное число семей вынужденных переселенцев будут обеспечены домами и квартирами. В этом году такой возможностью воспользуются более 7 тысяч семей переселенцев. Рекордное число – 1500 семей шехидов, инвалидов Карабахской войны в этом году будут обеспечены квартирами. Более 400 безупречно отслуживших в рядах армии военнослужащих будут бесплатно обеспечены государством квартирами. То есть, в целом, в нынешнем году по меньшей мере 9 тысяч семей будут обеспечены государством квартирами. Все эти квартиры – качественные, можно сказать, все они находятся в новостройках. Таким образом, если в одной семье в среднем пять человек, то это означает, что в течение года в нашей стране 45 тысяч человек бесплатно обеспечиваются государством качественным жильем. С полной уверенностью могу сказать, что по численности на душу населения это – самое высокое достижение в мире.

Это демонстрирует наше намерение, нашу политику. Показывает, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Все это – реальность, которую создаем мы сами, ни от кого не получая помощи, не обращаясь за финансовой поддержкой ни в одну международную финансовую структуру. При том, что сегодня абсолютное большинство стран мира обратилось за финансовой помощью. Мы полагаемся на собственные силы. Мы получили такие возможности благодаря таланту нашего народа и продуманной политике.

Должен также отметить, что значительные шаги предприняты и в экономической сфере, вопросах поддержки бизнеса. Сегодня об этом будет доложено, и программы поддержки бизнеса должны осуществляться и впредь. Считаю, что как проекты, запланированные в начале года, предоставление предпринимателям кредитов и субсидий на льготных условиях, стимулирование сельского хозяйства, так и проделанная работа в связи с пандемией полностью отражают нашу политику.

Мы вносим поправки в бюджет, этот вопрос уже обсуждается. Милли Меджлис уже проводит обсуждения по этому вопросу. Это еще раз показывает, что в это сложное время мы хотим оказать поддержку каждому гражданину Азербайджана. Потому что когда утверждался наш бюджет, пандемия, конечно, еще не началась. Наши сокращающиеся доходы и увеличивающиеся расходы диктовали необходимость пересмотра бюджета, проведения корректировки, чтобы оказать гражданам максимальную помощь. Надеюсь, что в ближайшие дни Милли Меджлис скажет свое слово в связи с корректировкой. Правительство предлагает взять цену на нефть на уровне не 55, а 35 долларов, чтобы мы до конца года планировали наши расходы на основе этого показателя.

Это показывает, что Азербайджанское государство готово к любому кризису, так как мы создали такую прочную основу, что предпринимаем правильные шаги в условиях любого кризиса, и даже если цена на нефть будет находиться на уровне 35 долларов, Азербайджан выполнит все свои социальные обязательства, реализует необходимые нашей стране инфраструктурные проекты, хватит и на организацию дополнительных средств для укрепления военного потенциала страны. Что касается корректировки, то, конечно, в первую очередь имеются в виду социальные и другие проекты.

Сегодня вы проинформируете по данному вопросу, а также о нынешней ситуации в связи с коронавирусом. Предоставляю слово премьер-министру Али Асадову.

Х Х Х

Выступая на совещании, премьер-министр Али Асадов сказал:

-Большое спасибо, благодарю, уважаемый господин Президент.

Вы отметили всю работу, проделанную в области борьбы с коронавирусом. Разрешите и мне выразить свое отношение. Господин Президент, 27 февраля Вашим Распоряжением был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров с целью предотвращения данного заболевания и усиления борьбы за здоровье нашего населения. Господин Президент, по Вашему поручению все члены Оперативного штаба, а также все члены правительства, не входящие в Оперативный штаб, и государственные структуры с первого дня по настоящее время круглосуточно работают в данном направлении, считая это своей основной задачей,

Уважаемый господин Президент, все, в том числе азербайджанский народ, видят эту болезнь, распространившуюся во всем мире, и борьбу с ней в других странах. Вы привели цифры. С Вашего позволения я тоже хочу привести некоторые из них. В кратчайшие сроки в Азербайджане для борьбы с коронавирусом было подготовлено более 10 тысяч койко-мест. Как Вы отметили, в этом направлении работают 46 больниц в 35 районах и городах республики.

Господин Президент, за этот период благодаря усилиям азербайджанских врачей излечились и были выписаны домой 28 тысяч 890 человек. Эти показатели намного лучше, чем в других странах. Это факты и статистика. Официальная статистика ведется как нашей страной, так и Всемирной организацией здравоохранения. Господин Президент, как Вы отметили, в последнее время, в основном с 21 июня, случаи заболевания стали увеличиваться в некоторых регионах Азербайджана и в городе Баку. С учетом этого в 15 районах и городах республики был введен ужесточенный карантинный режим. Цель применения особого ужесточенного режима в этих зонах заключалась в том, чтобы обуздать болезнь и предотвратить ее распространение на другие регионы. Результаты принятых мер проявились через две недели. С Вашего позволения хочу озвучить еще одну цифру: пиковая ситуация у нас была зарегистрирована 11 июля. Число активных больных в республике составляло 8 тысяч 651 человек. В результате принятых мер, согласно статистике на вчерашний день, число активных больных по всей республике, включая Нахчыванскую Автономную Республику, сократилось в 2,3 раза – до 3 тысяч 787 человек. Болезнь стала причиной смерти 476 человек.

Господин Президент, как Вы отметили, вместо 6 лабораторий сегодня функционирует 31. По Вашему поручению мы в короткий срок доведем их число до 40. На сегодняшний день проведено около 760 тысяч тестов. Это очень высокий результат для нашего населения. Господин Президент, граждане, заболевшие в легкой форме, по их желанию проходят лечение не в больнице, а в домашних условиях под ежедневным контролем участковых врачей поликлиник. Таким образом, эта контрольная функция создана в 87 поликлиниках республики, из которых 40 находятся в Баку.

Господин Президент, Вы поручили направить на борьбу с этой болезнью все ресурсы – финансовые, административные и пр. Наряду с оснащением больниц, хотел бы отдельно отметить особую заботу о наших врачах и медицинском персонале. В соответствии с Вашим Распоряжением от 18 марта было поручено выплатить медицинскому персоналу, участвующему в борьбе с коронавирусом, срочные надбавки в 3-5-кратном размере заработной платы. Докладываю, что в марте-июне 64 тысячи 38 человек медицинского персонала своевременно получили 58 миллионов 300 тысяч манатов. Эта работа продолжается.

Наряду с этим, как Вы отметили, из других стран в Азербайджан приглашен врачебный персонал, обладающий большим опытом. Это – врачи из Турции, России, Китая, Италии и Кубы. Сегодня медицинский персонал из 215 человек работает вместе с нашими врачами.

Господин Президент, должен также сказать, что в результате принятых превентивных мер, в особенности после введения особого карантинного режима, наши граждане в этих зонах риска стали более внимательными в данных вопросах. Это проявляется как в изоляции, так и использовании масок, других эпидемиологических мерах. Как результат благодаря проделанной работе, обузданию заболевания и сокращению случаев инфицирования Оперативный штаб с 5 августа приступил к некоторым смягчающим процессам. В том числе должен доложить, что 3 из прежних 16 городов и районов – Лянкяранский, Самухский и Сиязаньский - были исключены из этой зоны. Ситуация в этих регионах нормальная.

Господин Президент, в остальных 13 городах и районах начались смягчающие процессы. С учетом летнего сезона принято решение о том, чтобы люди могли пользоваться пляжами. Один из основных моментов заключается в том, что после отмены механизма разрешений посредством СМС и портала icaze.e-gov.az граждане могут свободно передвигаться.

Хочу также доложить, что с учетом улучшения ситуации Оперативный штаб также ведет подготовку к ряду смягчающих процессов в ближайшее время. В этой связи хочу отметить, что нашим гражданам еще долго придется соблюдать масочный режим и режим социальной изоляции, санитарно-эпидемиологические правила. В том числе по рекомендации врачей и санитарно-эпидемиологических структур мы подготовили все необходимые инструкции для работы открывающихся объектов. Для контроля за этим выделены специальные группы и структуры. Населению и предпринимателям также следует знать, что эти правила должны строжайшим образом соблюдаться, и за этим будет осуществляться особый контроль.

Господин Президент, можно доложить еще о многих цифрах и проделанной работе. Хочу также отметить, что Оперативный штаб осознает поставленные Вами задачи и ответственность и впредь будет делать все возможное для здоровья нашего народа.

Благодарю за внимание.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Я дал соответствующие поручения, связанные с работой, предусмотренной в социальной сфере. Как они выполняются, какая работа проделана и что намечается сделать? Сахиль Бабаев, пожалуйста.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал:

- Уважаемый господин Президент, докладываю, что в соответствии с Вашим поручением утвержден широкий план мероприятий по борьбе с пандемией в Азербайджане, устранению ее негативных последствий, и один из самых обширных разделов данного плана связан с мерами поддержки занятости и социального благосостояния. Они включают 12 мер по четырем направлениям. Здесь нашли отражение вопросы занятости, социальной защиты, а также социального обеспечения. Вы подчеркнули, что исполняется план мероприятий, охватывающий, можно сказать, половину населения - пять миллионов человек. Первое направление плана мероприятий связано с защитой и обеспечением занятости людей, работающих по трудовому договору. Как Вы сказали, была продолжена занятость 1 миллиона 660 тысяч человек как в государственном, так и в частном секторе. Были сохранены их заработные платы и рабочие места. Свою роль здесь сыграли и представленные государством различные программы поддержки, а также административные меры и вопросы легализации. В нашем фонде зарплаты не произошло сокращений, напротив, был рост, увеличилось число людей, работающих по трудовому договору.

Второе направление связано с безработными, малообеспеченными неформально занятыми лицами, потерявшими доход. В этом направлении был осуществлен ряд мер. В апреле, мае, июне полностью были выплачены 190 манатов. В соответствии с Вашим сегодняшним поручением в августе в 13 городах и районах очень быстро будут произведены и эти выплаты. По данным направлениям на сегодняшний день израсходовано 280 миллионов манатов. С точки зрения социальной поддержки благосостояния населения эта цифра, конечно, очень важна.

Еще одним направлением была программа оплачиваемых общественных работ, специально созданных для безработных и неформально занятых лиц. Количество таких рабочих мест увеличено до 90 тысяч. Из них 38 тысяч были постоянными рабочими местами, а 52 тысячи – двухмесячными. Эта программа также успешно выполняется. Полностью укомплектованы 95 процентов постоянных рабочих мест и 50 процентов – двухмесячных. По Вашему поручению дополнительно началось расширение программы самозанятости. К этой программе присоединились Всемирный банк, Программа развития ООН, Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, наши местные банки. Государственные структуры – Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики, ABAD при ASAN xidmət, Агентство продовольственной безопасности, Министерство сельского хозяйства приступили к реализации данной программы в плане организации малого и микропредпринимательства, занятости населения.

По Вашему поручению также были подготовлены предложения по упрощению и расширению механизма страхования от безработицы. В настоящее время они переданы в Милли Меджлис в рамках представленного Вами пакета корректировки бюджета. Принятие данных законопроектов позволит уже в этом году довести объем выплаты страхования от безработицы до 20 тысяч человек. Должен также сообщить, что в этом году были расширены и продолжаются меры по социальной защите. Охватывающие два миллиона человек социальные выплаты по пенсиям, пособиям, стипендиям увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 27 процентов, то есть, 590 миллионов манатов, и были выплачены нашим гражданам своевременно, а во многих случаях раньше времени. Хочу еще раз особо подчеркнуть, что досрочная выплата и увеличение данных платежей даже в период пандемии обеспечили Азербайджану первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии и второе место по покупательной способности средней пенсии.

Господин Президент, расширились и наши программы социального обеспечения. Увеличение программы адресной социальной помощи, привлечение к данной программе дополнительно 14 тысячи семей, 58 тысяч человек, а также расширение нашей программы по обеспечению жильем и автомобилями сыграли очень важную роль. В соответствии с Вашим поручением, данным на совещании, посвященном социально-экономическому развитию за шесть месяцев, нашим гражданам уже предоставлены 554 квартиры. То есть, только за последние 20 дней гражданам, семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны было предоставлено 250 квартир. Вы приняли участие в церемонии открытия здания в городе Баку и предоставили эти квартиры семьям шехидов. С другой стороны, с помощью наших социальных партнеров, откликнувшихся на Ваш призыв, 100 тысячам семей дважды была предоставлена продовольственная помощь, то есть фактически 200 тысяч паев. Здесь в основном была оказана поддержка лицам с инвалидностью, семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, малообеспеченным людям других категорий.

Конечно, очень важное место в области социального обеспечения занимают именно одинокие пожилые люди. Здесь также в соответствии с данным поручением 15 тысячам одиноких лиц в возрасте старше 65 лет оказывались повседневные услуги социальными служащими министерства. Одновременно более чем тысяче детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья круглосуточно оказывались услуги в наших учреждениях социального обслуживания. Должен также сообщить, что за этот период – с апреля по настоящее время – более чем 10 тысячам человек были предоставлены средства реабилитации. Это стало еще одной мерой поддержки для лиц с инвалидностью.

В плане сохранения устойчивости наших социальных проектов, расширения социальной инфраструктуры завершились ремонт и строительство четырех реабилитационных центров. В ближайшие дни в распоряжение наших граждан будут переданы новые реабилитационные центры в Сумгайыте, Лянкяране, Хачмазе и Шеки.

Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Какая работа проделана в области бизнеса, поддержки бизнеса? Что еще планируется сделать? Пожалуйста, Микаил Джаббаров, доложите.

Министр экономики Микаил Джаббаров сказал:

- Благодарю, уважаемый господин Президент.

Шок, произведенный в начале марта текущего года коронавирусом на мировых энергетических рынках, обусловил новую экономическую картину. Вашим соответствующим Распоряжением было дано указание о подготовке краткосрочного и среднесрочного Плана мероприятий в экономике страны. 31 марта на приеме у Вас была представлена программа рабочей группы по экономике. 4 апреля по Вашему указанию премьер-министром был утвержден соответствующий План мероприятий. Сегодня я могу доложить, что в результате проделанной работы в стране сохранена макроэкономическая стабильность, в январе-июле полностью исполнены бюджетные доходы. Курс валюты абсолютно стабилен. Сохранены и даже несколько увеличены стабильность цен, валютные резервы страны. Не уменьшилось, осталось стабильным количество трудовых договоров. Мы наблюдаем определенный рост. Десяткам тысяч субъектов предпринимательства и работающим в субъектах предпринимательства сотням тысяч наемных работников государством оказана практическая финансовая помощь. Сотням предпринимателей предоставлены льготные кредиты по новым программам. Сохранен и исполнен объем государственных инвестиций, в том числе, как Вы отметили, инвестиций, вложенных в социальную инфраструктуру. С предоставлением дополнительных средств как на инфраструктуру сектора здравоохранения, так и на материальное благосостояние медицинского персонала были выполнены все стоявшие перед нами задачи. В тот же период не вырос государственный долг - ни внешний, ни внутренний. Все это, уважаемый господин Президент, стало возможным благодаря данным Вами указаниям, очерченным рамкам.

Как я уже доложил, программа поддержки выплаты значительной части зарплат состояла из двух этапов. В марте-апреле и недавно по Вашему указанию мы обратились к премьер-министру и планируем продлить данную программу еще на два месяца. Хочу еще раз выразить Вам глубокую признательность за это.

Одновременно в этот период функционирует онлайн-платформа по продолжению поддержки индивидуальных (микро)предпринимателей, применению новых льготных кредитов, а также на сегодняшний день банки в рамках новой программы выделили кредиты на сумму более 12,5 миллиона манатов. Осуществляется программа поддержки выплаты процентов по существующим кредитам. Все меры, касающиеся налоговых льгот, нашли отражение в законодательстве, в том числе приняты меры по расширению ипотечной программы. Предприятиям, функционирующим в государственном секторе, а также ряду других предприятий оказана поддержка в рамках программы поддержки экономики. Однако, безусловно, продление на определенный срок строгого карантинного режима негативно отражается на экономической активности. Это также проявляется и в макропрогнозах, то есть, прогнозах валового внутреннего продукта на 2020-й год. В настоящее время в зависимости от сезона в работе торговых объектов и объектов общественного питания, в области сельского хозяйства в результате известной засухи мы прогнозируем более негативные результаты, чем ожидалось. Прекращение по объективным причинам потока туристов в стране и из-за рубежа отражается на соответствующем секторе. Еще не полностью восстановлены энергетические рынки, что создает для нас объективные трудности. Учитывая все это, мы, как составная часть штаба, подготовили и обсуждаем рамки для частичного восстановления отдельных отраслей в условиях и за время, которые позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Вашим соответствующим Распоряжением Министерство экономики проводит в функционирующих торговых объектах мониторинговые мероприятия, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических условий. Хочу доложить, что количество объектов, где выявлены недостатки, составляет примерно 15 процентов. В число данных нарушений входят наиболее часто отмечаемые нами четыре следующие категории, по которым были применены соответствующие штрафы:

- нарушения, связанные с использованием рабочим персоналом масок и перчаток;

- несоблюдение гражданами социальной дистанции в очереди и необеспеченность стикерами очередности;

- неиспользование у входа в объекты спирта для дезинфекции рук;

- вход граждан в объект без масок;

Уважаемый господин Президент, я особо подчеркиваю это потому, что мы можем восстановить любую экономическую активность с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Это – ответственность, лежащая как на предпринимателях, так и гражданах. Здесь государственные органы осуществляют и должны осуществлять мониторинговую функцию, но многое зависит и от поведения отдельных граждан. Мы в полной мере понимаем, что угроза не миновала. Несмотря на все улучшения, мы должны исходить в своей деятельности и экономической деятельности из этих принципов.

Благодарю за внимание.

Х Х Х

Заключительная речь Президента Ильхама Алиева

-Еще раз хочу сказать, что работе, проделанной в связи с пандемией, в целом, можно дать высокую оценку. Но достигнутые успехи, в том числе сохранение болезни под контролем, не должны успокаивать нас. Еще раз хочу отметить, положительная динамика в течение трех недель говорит о том, что все шаги были предприняты в правильном направлении. Основная цель карантинного режима заключается в том, чтобы мы защитили наших граждан от болезни, защитили их жизнь, здоровье и, таким образом, вышли из этой ситуации с малыми потерями. До сих пор нам это удавалось. Считаю, что именно благодаря правильным действиям заболевание не получило широкого распространения.

Конечно, позитивная динамика приводит к смягчению карантинного режима. Но и здесь должен действовать механизм строжайшего контроля. В открывающихся объектах полностью должны быть обеспечены все санитарно-эпидемиологические нормы. Должна соблюдаться социальная дистанция. Оказываемые в объектах услуги должны быть организованы по новым правилам. Главное, кто выполняет функции контроля за этим? Вы должны представить серьезные предложения по данному вопросу, потому что контроль за этим должны осуществлять какая-либо структура либо несколько структур. Считаю, что необходимо использовать также электронные средства. Сегодня во многих объектах установлены камеры. Их необходимо подключить к нашей общей системе контроля и вести видеонаблюдение в онлайн-режиме, так как если тот или иной человек в качестве инспектора будет осуществлять контроль в каком-то объекте, то это может дать эффект, но в то же время, как мы знаем, порой это приводит к очень неприглядным явлениям. Могут быть какой-то сговор, корыстные побуждения. Поэтому в нынешних условиях мы вообще должны уделять больше внимания цифровизации. Нам следует интегрировать в эту общую систему услуги, оказываемые как государственным, так и частным сектором. Считаю, что этот вопрос также необходимо учесть самым серьезным образом и обеспечить системы онлайн видеонаблюдения. Соответствующие государственные структуры должны иметь возможности для ведения такого видеонаблюдения. Если выяснится, что предприниматели нарушают правила, значит их следует наказать. Это однозначно.

Во многих странах смягчение приводит к повторному широкому распространению заболевания. В печати уже имеется достаточно информации об этом. Можно сказать, во всех странах – там, где применялось смягчение, открывались объекты, туристические объекты, объекты общественного питания, объекты сектора обслуживания, заболевание вновь начинает широко распространяться, и это называют второй волной. Однако большинство врачей считает, что это просто результат несоблюдения санитарных норм. Я тоже согласен с таким подходом, потому что болезнь не исчезла. Поэтому идет борьба с заболеванием. Но никто не может сказать, что какая-то страна одержала победу над этой болезнью. Вторая волна возможна в том случае, если болезнь исчезнет и после этого появится какой-то новый источник заражения. Поэтому данный вопрос требует строжайшего контроля, который вам необходимо организовать.

Социальная поддержка будет продолжаться и впредь. Еще раз хочу сказать, что наша основная цель в связи с этим заболеванием – здоровье людей. Такое же значение имеет социальное положение людей, и мы обеспечиваем это. Вслед за этим по значимости идут наше экономическое положение, экономическое развитие, устойчивость экономики и поддержка, оказываемая бизнес-кругам, подготовка к постпандемическому периоду. Хотя никто не может сказать, когда начнется постпандемический период. Вообще, считаю, что сегодня никто не осмелится давать прогнозы. Во всяком случае, мы должны быть готовы и к этому. Начинающие действовать бизнес-сферы, учитывая поддержку государства, должны строить свои планы на будущее так, чтобы оживление в общей экономике страны произошло как можно раньше.

Еще раз хочу отметить, что у нас есть потери в этой области. Но они могли быть еще более широкомасштабными. За шесть месяцев спад в нашей экономике составил всего 2,7 процента. Здесь также сыграло роль и падение цен на нефть. В то же время сыграли свою роль обязательства, принятые нами в рамках ОПЕК+, так как мы сократили добычу. Сегодня экономический спад в некоторых развитых странах составляет 10,14, 20 процентов и больше. Конечно, по сравнению с этими странами у нас ситуация лучше. Тем не менее, наше экономическое развитие должно быть обеспечено. Считаю, что работа, которая будет проделана до конца года, в частности, работа, связанная с предпринимательством, а также предстоящие шаги в области управления государственными компаниями должны обеспечить экономическое оживление и снизить потери. Потери в государственных компаниях достаточно большие. Посмотрите, потери газа у нас, хотя в последнее время и сократились, но все равно находятся на невыносимом уровне. Потери воды. Я провел специальное совещание, посвященное этим вопросам, был принят и уже исполняется План мероприятий. Однако потери находятся на уровне 40-50 процентов. Конечно, нас беспокоят и потери в линиях электропередач. Несмотря на то, что в последнее время в эту сферу вложены крупные средства, создана современная инфраструктура, потери все еще имеются. Но если имеются потери в частном секторе, то субъект частного сектора становится банкротом, сворачивает свой бизнес, и никто не приходит ему на помощь. А государственные компании привыкли к тому, что все их просчеты, все потери будут покрываться государством. В нашей стране даже газификация проводится за счет государственного бюджета. При том, что это непосредственная обязанность Государственной нефтяной компании. В бюджете на этот год мы предусматриваем 100 миллионов манатов на газификацию сел. Хорошо, если это делает государство, то чем же занимается Государственная нефтяная компания. Ведь это непосредственно ее дело, ее обязанность.

Во всех остальных государственных компаниях ситуация такая же, либо хуже, либо чуть лучше. Но факт в том, что если государственные компании не будут работать на основе нормального корпоративного управления, то мы постоянно будем сталкиваться с этими проблемами. Терпеть такое положение после этого нельзя. Считаю, что эффективность государственных компаний не равнозначна выделяемым им средствам. Столько средств выделено, результаты должны были быть более высокими. Но этого нет, так как они, в первую очередь, абсолютно уверены, что государство всегда будет брать на себя все их проблемы, будет брать на себя взятые ими и непогашенные кредиты, предоставлять им субсидии, и, таким образом, у них возникла успокоенность.

В то же время допускается расточительство, порой реализуются или же дается старт ненужным проектам. Естественно, эти проекты должны быть завершены. Но после их завершения выясняется, что они неэффективны. Здесь, конечно, играют свою роль как нарушения в управлении, так и в ряде случаев личные интересы. Я говорил, хочу еще раз сказать, накануне формирования, во время обсуждения государственного бюджета приходят заявки от всех государственных компаний – сюда выделите столько, туда – столько. Конечно, мы и дальше будем выделять государственные средства на проекты социальной инфраструктуры. Хотя надо посмотреть, здесь тоже возможно партнерство между государственным и частным секторами, в развитых странах это есть. Но требования, как говорится, по основным проектам поступают от государственных компаний при обсуждении бюджета: дайте столько-то средств и мы проделаем такую-то работу. При этом никто не смотрит на эффективность этой работы – есть в ней необходимость или нет? Она должна быть проделана в этом году или можно подождать 2 года? На это тоже никто не смотрит. Контроль находится на низком уровне. Поэтому этому вопросу обязательно должно уделяться внимание.

Еще раз хочу сказать, главное – это здоровье людей, их социальное положение и наша экономическая устойчивость, так как без этого мы не сможем выполнить первые две задачи. Если у нас не будет мощных экономических возможностей, то все наши намерения останутся на бумаге. Но мы хотим проделать всю эту работу так, чтобы страна развивалась, чтобы будущее страны было обеспечено за счет развития ненефтяного сектора. Конечно, стабильность макроэкономической ситуации радует, инфляция составляет примерно 3 процента, уже сообщили, что внешний долг у нас не вырос. В отношении валового внутреннего продукта, возможно, вырос, так как ВВП у нас снижается и будет снижаться. Но внешний долг в абсолютных цифрах у нас не вырос, и считаю, что до конца года он должен сократиться.

Поддержка предпринимателей отныне будет осуществляться более прозрачно и в организованном порядке. Проекты, представленные предпринимателями, должны учитывать реальный рынок, как внутренний, так и внешний, потому что здесь тоже имеются пробелы. Хотя государство предоставляет предпринимателям льготные кредиты, а также методические рекомендации, в некоторых случаях представленные проекты анализируются не в полной мере. Поэтому этот вопрос также обязательно должен быть рассмотрен.

К сожалению, сектор туризма в нынешнем году переживает полный спад, что, конечно, огорчает нас, потому что были очень большие перспективы. Но сейчас в рамках режима смягчения необходимо подготовить план мероприятий по развитию и поощрению внутреннего туризма. Считаю, что есть достаточно возможностей.

Должен также отметить, что 75 процентов наших налогов формируются в частном секторе. Если бы в налоговой системе не были проведены серьезные реформы, то мы не смогли бы собрать эти налоги, не увидели бы их. Именно в результате проведенных в этой области реформ нам удалось за 6 месяцев собрать средства сверх прогноза. Но, конечно, так не может продолжаться до конца года, так как внешняя торговля переживает большой спад, закрыты многие торговые объекты. Но эта цифра и радует, и беспокоит. Радует потому, что наш частный сектор уже привыкает к выплате налогов. Предоставленные им льготы, срок для перевода своей бухгалтерии из теневой в белую экономику дали свой эффект. Конечно, мы с самого начала могли применить меры наказания, в результате чего многие компании оказались бы в сложном положении. Однако им были даны время, разъяснения и рекомендации – отныне вы должны работать прозрачно, не скрывать доходы, не создавать теневую бухгалтерию. Работайте чисто, чтобы совесть была спокойна, честно зарабатывайте деньги. В Азербайджане достаточно возможностей для честного зарабатывания денег. Так что это радует. Что же беспокоит? Именно доля государственных компаний. На каком уровне находятся налоги, выплачиваемые государственными компаниями? Если мы возьмем их налоги, субсидии, предоставляемые им государством, и прямое вложение средств, то увидим огромную разницу. О чем это говорит? О том, что государственные компании тянут нашу страну, нашу экономику вниз. Другого объяснения этого быть не может.

Государственной нефтяной компании предоставляются деньги, не только на газификацию, но и на буровые работы, финансирование их доли в консорциумах, где они работают вместе с иностранными партнерами. Откуда идут эти деньги? Из государственного бюджета, причем крупные средства. Каспийское морское пароходство. Правда, по сравнению с другими государственными компаниями положение дел в Каспийском морском пароходстве лучше. Но и здесь на какие деньги приобретаются суда, танкеры? За счет государственного бюджета. В настоящее время мы строим на судостроительном заводе несколько судов – грузовые суда, суда типа Ro-Ro. Мы делаем это за счет государственного бюджета, после чего передаем Каспийскому морскому пароходству. Они эксплуатируют их и что, возвращают эти деньги? Это большой вопрос. Сколько средств выделяется "Азерэнержи"? Правда, проделана большая работа, строятся станции, подстанции, Мингячевирская теплоэлектростанция, можно сказать, реконструирована. Но откуда идут средства, они расходуют средства, заработанные самими? Нет. Из государственного бюджета. Сегодня основным источником государственного бюджета является нефтегазовая отрасль. Другие компании: все самолеты AZAL приобретены государством, все аэропорты построены государством. А где прибыль, доход, которые они приносят государству? Самолеты приобретаются, эксплуатируются. А где доход? Когда это будет выплачено, неужели кредиты, взятые ими под гарантию государства, должны выплачивать мы? Так же и железная дорога. Прокладываются новые линии, приобретаются новые вагоны, новые локомотивы, выделяются сотни миллионов манатов. А где выгода от этого? Ведь они должны работать с прибылью.

Мы не говорим о том, что в развитых странах эта работа регулируется на должном уровне. Кто там будет работать в ущерб? Возможно, государство предоставляет поддержку, дотации каким-то стратегическим отраслям. Но во многих случаях все экономические отношения там построены на принципе рыночной экономики. Выходит, что у нас частный сектор функционирует на основе принципов рыночной экономики, - хотя государство оказывает поддержку и ему, - а государственные компании словно работают по социалистической экономической модели. Это невыносимо. Поэтому необходимо предпринять очень серьезные шаги в этом направлении. Поручаю вам серьезно проинспектировать работу государственных компаний, и должна быть построена новая система управления. Так продолжаться не может. Такая бесконтрольность отныне продолжаться не может.

Соответствующие структуры уже подготовили необходимый пакет документов. Он уже предварительно мне представлен. Я поддержал его. Поручаю правительству в ближайшие дни представить необходимые документы, связанные с новой системой управления государственными компаниями, я подпишу их.

Еще один вопрос связан с либерализацией экономики в целом. Мы должны пойти и на это. Обсуждения, проведенные в последнее время в этой области, дают основание сказать, что серьезные шаги уже неизбежны. Необходимо провести более широкие реформы в области приватизации. Мы должны заинтересовать как частные, так и иностранные компании, потому что в некоторых случаях компании обращаются, но их обращения не рассматриваются, а порой рассмотрение затягивается. Некоторые проекты реализуются, некоторые нет. Мы сами должны быть заинтересованы. Нам необходимо предоставить иностранным и местным инвесторам бизнес-план – есть такая отрасль, такое предприятие, приватизируй это. Если стратегический инвестор вложит туда крупные средства, то это можно приватизировать за символическую цену. Если он гарантирует, что вложит крупные средства. Только таким путем мы сможем задействовать эти предприятия, так как в Баку у нас много разрушенных предприятий, оставшихся с советских времен. Они занимают большие территории. На этих территориях можно создать новые промышленные предприятия, - конечно, с полным соблюдением экологических стандартов. Кроме того, здесь можно реализовать крупные проекты, связанные с градостроительством, так как строительный сектор, переживший спад в период пандемии, сосредоточил в себе большой потенциал. Это может иметь позитивное влияние и на открытие рабочих мест, и на промышленность строительных материалов, и на другие отрасли. Сегодня у нас в городе много полуразрушенных, прогнивших промышленных предприятий. Надо привлечь этих инвесторов. Пусть на свои деньги благоустроят территорию, создадут общественные зоны и построят здания, потому что необходимость в этом есть, и это оживит бизнес.

Я уже отметил, что партнерство государственного и частного секторов должно проявиться на основе более конкретных проектов. Могу сказать, что зачастую это пока остается намерением. В нескольких проектах у нас работают государственные и частные компании, они вложили инвестиции. Но таких проектов очень мало. Поэтому здесь обязательно нужен новый подход. Возможно, частный сектор может участвовать в каких-то новых сферах, даже инфраструктурных проектах. Это тоже возможно. Не только в создании промышленных предприятий, но и в инфраструктурных проектах. Их просто надо стимулировать. В то же время мы должны привлечь к этой работе и иностранных партнеров.

Разумеется, механизм государственного контроля за расходами должен быть еще более совершенным. Здесь, конечно, государственные структуры должны представить конкретные дополнительные предложения, и необходим общественный контроль. Представители общественности должны участвовать в реализации всех проектов, представляющих для нас большое значение. Я отметил это на совещании, посвященном проблемам воды. Ученые, неправительственные организации, специалисты, представители медиа – они тоже должны участвовать в этих делах. Пусть представят свои предложения. То есть, необходимо привлечь к этой работе широкую общественность. Тогда дела у нас пойдут лучше, а механизм контроля за расходами будет состоять из нескольких уровней.

Мы и так должны были выполнять и выполняем всю эту работу. Наши намерение и политика уже однозначно представлены гражданам. Уверен, что прозрачность, точность, сужение сферы охвата теневой экономики, улучшение бизнес-среды и предстоящие шаги в этом направлении создадут нам новые возможности как в период пандемии, так и в постпандемический период.

Что касается борьбы с коронавирусом, то мы и дальше будем предпринимать шаги в соответствии с ситуацией. Все мы хорошо понимаем, что люди устали, карантинный режим всех нас утомил. Все руководство непрерывно, можно сказать, круглосуточно находится на работе, так как это такая беда, такая болезнь, которая пока не имеет исцеления. Поэтому наш единственный путь – защитить людей, снизить количество заражений, не допустить широкого распространения болезни и, таким образом, спасти наших граждан и государство от этой ситуации. Поэтому будут предприниматься соответствующие шаги. Карантинный режим будет смягчен, когда это станет возможным, так же, как 5-го числа уже было введено смягчение. Но и граждане должны понимать, что если после этого смягчения мы вновь увидим резкий рост заболевания, то нам ничего не останется, кроме как вновь прибегнуть к ужесточению. Мы не хотим этого. Я хочу, чтобы процесс смягчения постепенно продолжался и обусловил последующее смягчение. Но если граждане, увидев, что все уже открыто, вновь не будут придавать значения дистанции, защитным средствам, то болезнь вспыхнет вновь. И нам придется вновь принять меры ужесточения, вновь будет нанесен удар по экономике, люди вновь будут болеть. Поэтому еще раз обращаюсь к гражданам Азербайджана: будьте ответственны. Это очень тяжелое заболевание. Оно не знает возраста, болеют и умирают молодые люди, физически здоровые люди, спортсмены. Это очень серьезная проблема для мира, беда номер один для планеты. Поэтому все мы должны быть ответственными. Если будет так, если все мои поручения будут выполнены, то мы в короткий срок сможем, еще более смягчив карантинный режим, вернуться к нормальной жизни.

Считаю, что сегодняшнее обсуждение было очень полезным, все данные поручения должны быть выполнены на должном уровне. Спасибо.