Завершилась внеочередная сессия парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

О завершении сессии объявила председатель парламента Сахиба Гафарова.

На сессии, состоявшейся пятого, шестого и седьмого августа, были приняты шесть законопроектов.

В повестку вошли шесть вопросов:

1. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон «О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год» (третье чтение).

2. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон «О бюджете органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту в 2020 году» (третье чтение).

3. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон «О бюджете Фонда по страхованию от безработицы на 2020 год» (третье чтение).

4. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон «О занятости населения» (третье чтение).

5. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон «О страховании от безработицы» (третье чтение).

6. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях» (третье чтение).

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)