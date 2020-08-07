Учреждается Азербайджанский инвестиционный холдинг - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об учреждении Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Согласно указу, в целях управления государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами, в которых имеется государственная доля, на основании единых принципов, усовершенствования их деятельности, в том числе повышения прозрачности и эффективности, конкурентоспособности реализуемых ими инвестиционных программ, учреждается публичное юридическое лицо "Азербайджанский инвестиционный холдинг".

Указом также утвержден Устав Холдинга, и для его управления созданы Наблюдательный совет и Правление.

Вопросы, отнесенные согласно Гражданскому кодексу Азербайджана к исключительным полномочиям верховного органа управления, государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами, в которых имеется доля государства, переданных в управление,Холдинг будет решать при согласовании с Президентом Азербайджана.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.