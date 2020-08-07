В воинских частях Азербайджана проведены мероприятия по идеологической работе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно годовому плану действий, утвержденному министром обороны, при организации Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова в воинских частях были проведены мероприятия по выполнению задач, поставленных в своих последних выступлениях Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим вооруженными силами Ильхамом Алиевым в сфере усиления идеологической работы и повышения военно-патриотического духа в азербайджанской армии.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны, в мероприятиях приняли участие солдаты и офицерский состав воинских частей, а также заслуженный артист Азербайджана Агалар Байрамов.

Вначале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие на торжественных церемониях рассказали о важности идеологической работы, этапах истории азербайджанской государственности, армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, и Товузских боях, произошедших в результате провокации вооруженных сил Армении.

Личному составу были представлены видеоролик с выступлением Президента Азербайджана Ильхама Алиева и историческая хроника о государственности и военной истории Азербайджана.

Заслуженный артист Агалар Байрамов декламировал стихи, посвященные Родине, флагу Азербайджана и шехидам.

На мероприятии в рамках проекта «Письмо солдату» солдаты написали письма своим семьям и выразили свои наилучшие пожелания.

Мероприятия завершились состоящей из военно-патриотических песен и военных маршей концертной программой, представленной Армейским идеологическим и культурным центром.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)