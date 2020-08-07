Учреждается Азербайджанский инвестиционный холдинг - Указ (версия 2)

Первая версия опубликована в 15:32

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об учреждении Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Согласно указу, в целях управления государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами, имеющими государственную долю, на основе единых принципов, усовершенствования их деятельности, в том числе увеличения прозрачности и экономической эффективности осуществляемых ими инвестиционных программ, повышения конкурентоспособности, улучшения финансового здоровья и устойчивости, постановляется:

1. Создать юридическое лицо публичного права «Азербайджанский инвестиционный холдинг».

2. Утвердить «Устав Азербайджанского инвестиционного холдинга».

3. Установить, что:

3.1.для осуществления руководства деятельностью Азербайджанского инвестиционного холдинга (далее – АИХ) создаются Наблюдательный совет и Правление;

3.2.вопросы подлежащих передаче в управление государственных компаний и предприятий, а также хозяйственных обществ, имеющих государственную долю (далее – государственные предприятия), отнесенные в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики к исключительным полномочиям высшего органа управления, АИХ решает по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики.

4.Осуществление полномочий учредителя АИХ возложить на:

4.1.Президента Азербайджанской Республики:

4.1.1.утверждение устава и установление размера уставного фонда, их изменение;

4.1.2.создание органов управления;

4.1.3.назначение на должность и освобождение от должности членов (в том числе председателя) Наблюдательного совета, а также председателя Правления;

4.1.4.упразднение и реорганизация;

4.2.АИХ:

4.2.1.решение вопросов, отнесенных статьей 8.2 Закона Азербайджанской Республики «О юридических лицах публичного права» к полномочиям учредителя юридического лица публичного права, за исключением отмеченных в пункте 4.1 настоящего Указа.

5.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

5.1.в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с усовершенствованием законов Азербайджанской Республики в связи с созданием АИХ;

5.2.в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с государственными предприятиями, подлежащими передаче в управление АИХ;

5.3.в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с механизмом формирования платы, которая будет выплачиваться государственными предприятиями АИХ для финансирования расходов по организации и обеспечению деятельности АИХ;

5.4.в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с приведением актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом;

5.5.в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета Министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

5.6.в месячный срок со дня государственной регистрации принять меры по решению вопросов обеспечения АИХ административным зданием и его материально-технического обеспечения;

5.7.проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении;

5.8.для государственной регистрации в трехдневный срок со дня вступления настоящего Указа в силу обратиться в Министерство экономики Азербайджанской Республики в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц»;

5.9.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

6. Министерству финансов Азербайджанской Республики совместно с Министерством экономики Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в пункте 5.1 Устава, утвержденного настоящим Указом.

7. Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Кабинет Министров Азербайджанской Республики.