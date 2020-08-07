В Азербайджане принято решение о смягчении особого режима карантина
БАКУ /Trend/ - С учетом позитивных тенденций в динамике заражения инфекцией COVİD-19 и необходимости усиления экономической активности Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение разрешить деятельность некоторых областей производства, торговли и обслуживания.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабинет министров, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гёкгёльского районов с 00:00 10 августа разрешается деятельность по ряду сфер экономической деятельности.
С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
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