Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном: один тупик и два выхода

БАКУ/Trend/ - Нынешняя эскалация армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта - самая значительная после 2016 года.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в статье члена правления Центра анализа международных отношений (Баку) Гюльшен Пашаевой, опубликованной на LIGA.net.

"В отличие от многих предыдущих, произошла она на армяно-азербайджанской границе на значительном расстоянии от Нагорного Карабаха (НК). Очевидно, что Азербайджан, не имея территориальных претензий к Армении, не был заинтересован в проведении военных операций в этом районе и к тому же в непосредственной близости от своих основных международных транспортных коммуникаций и экспортных нефтегазовых трубопроводов", - говорится в статье.

Между тем как отмечает автор, Армения, пользуясь наличием на своей территории российской военной базы и членством в ОДКБ, периодически поднимает вопрос о возможном участии этого блока в противостоянии с Азербайджаном.

"Это объясняет неожиданное обострение на границе, давшее Армении шанс представить произошедшее, как акт агрессии, и высказать очередные упреки в адрес России и других членов ОДКБ, имеющих прекрасные двусторонние отношения с Азербайджаном. Последние события еще раз показали, что переговорный процесс находится в тупике, а сложившийся статус-кво уязвим и может в любой момент смениться широкомасштабным столкновением сторон", - пишет Пашаева.

В материале отмечается, что как известно, статус-кво возник в результате военных действий в 1992-1994 годах, когда Армении удалось установить контроль над территорией бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО), а также оккупировать, расположенные вокруг автономии, семь административных районов, в которых армянское население никогда не проживало.

"Инфраструктура этих районов была полностью разрушена, а из-за конфликта, около миллиона азербайджанцев превратились в беженцев и вынужденных переселенцев. Заключая в 1994 году Соглашение о прекращении огня, Азербайджан хотел, путем переговоров, достичь, в первую очередь, освобождения незаконно оккупированных территорий, а, затем, на основе опыта таких европейских автономий, как Аландские острова в Финляндии или Южный Тироль в Италии, определить взаимоприемлемый статус НК через предоставление региону наивысшей степени самоуправления", - говорится в статье.

Однако, автор отмечает, что ход переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ показал, что в Армении итоги военных действий расценивают, как безусловную "победу", а, так называемую, "независимость" НК считают свершившимся фактом: "Сопредседатели Минской группы (Россия, США, Франция), как известно, признают территориальную целостность Азербайджана в рамках существовавших в советский период административных границ, но, одновременно, выступают против попыток оказания давления на Армению, декларируя готовность стать гарантами урегулирования в случае самостоятельного нахождения сторонами конфликта взаимоприемлемых компромиссов."

Понимая, что Азербайджан никогда не согласиться с отчуждением части своих территорий и не признает легитимность образования в НК, Армения в рамках переговоров все свои усилия направляет на закрепление сложившегося статус-кво, говорится в статье.