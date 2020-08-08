Лейла Абдуллаева: Армения предпринимает попытки незаконного переселения армянского населения из некоторых стран Ближнего Востока в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения предпринимает попытки незаконного переселения армянского населения из некоторых стран Ближнего Востока в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана, которые являются признанными на международном уровне территориями Азербайджана.

Об этом сказала Trend глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя сообщения некоторых СМИ о переселении ливанцев армянского происхождения на оккупированные территории Азербайджана после произошедшего в Ливане взрыва.