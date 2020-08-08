Состоялось республиканское видеосовещание Оперативного штаба при Кабмине, посвященное карантинному режиму (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Оперативном штабе при Кабинете министров обсуждались вопросы, связанные с усилением контроля за особым карантинным режимом.

Как сообщает Trend, в видеосовещании под председательством премьер-министра Али Асадова приняли участие помощник Президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев, генеральный прокурор Камран Алиев, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов, министр здравоохранения Огтай Ширалиев, руководитель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазлы, председатель Агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев, председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, руководители 68 городских и районных органов исполнительной власти, прокуроры городов и районов, начальники отделов внутренних дел и СГБ, руководители санитарно-эпидемиологических центров, районных центральных больниц и отделений здравоохранения.

Премьер-министр отметил, что на видеосовещании 6 августа Президент Ильхам Алиев дал серьезное поручение усилить контроль над правительством и различными государственными органами.

Али Асадов сообщил, что Оперативный штаб с учетом сокращения числа зараженных и необходимости повышения экономической активности объявил о смягчении в некоторых сферах производства, торговли и услуг с 10 августа.

Поручение состоит из того, что должны строго соблюдаться санитарные правила, должны быть определены органы, которые будут выполнять контрольную функцию, и контрольная функция должна осуществляться безупречно.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо синхронизировать соблюдение санитарных правил с экономической активностью. Это самое главное, чтобы мы снова не вернулись назад.

Основными органами, ответственными за соблюдение принятых правил, являются городские и районные исполнительные органы, правоохранительные органы - прокуратура, МВД, СГБ, структуры здравоохранения и предприниматели, работающие в сферах, деятельность которых разрешена. Полную ответственность за заражения в сферах, деятельность которых разрешена, будут нести предприниматели.

Было особо отмечено, что если будет наблюдаться тенденция увеличения числа заражений в городах и районах, городские и районные власти как координирующий орган должны еще больше усилить механизмы контроля.

Процесс держится под контролем со стороны главы государства. Правительство будет регулярно докладывать Президенту о ситуации.

На совещании было обсуждено состояние контроля за соблюдением правил карантина на всей территории страны за последний месяц, отмечены недостатки и озвучены предложения по их устранению.

Также были обсуждены технические, административные и просветительские аспекты контроля за соблюдением правил карантина.