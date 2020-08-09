В Азербайджанской армии состоялась церемония принятия военной присяги (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны Азербайджана в воскресенье в учебных частях и подразделениях азербайджанской армии состоялись церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.
Церемонии начались с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Молодые солдаты торжественно приняли военную присягу и обещали быть верными своей Родине.
В завершение состоялось прохождение торжественным маршем личного состава перед трибуной.
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