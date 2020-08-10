Новые вызовы для азербайджанской диаспоры в России

Конфликт между Азербайджаном и Арменией приобретает новые формы. Армянская и азербайджанская молодежь выясняют отношения на улицах и площадях различных городов России, а также в других странах. Предстоит еще выяснить, почему на мирные и согласованные с властями митинги азербайджанской молодежи в поддержку Азербайджана армяне ответили дракой и нападениями на российских граждан азербайджанской национальности, устроив погромы на объектах азербайджанцев в Москве и других городах России. Я считаю, что такие проявления варварства необходимо подавлять на корню и жестко, а организаторов судить по всей строгости законов стран, где это происходит. Движение скинхедов в конце 1990-х гг. и в начале нынешнего века могло бы привести к расколу российского общества на межнациональной почве, если бы президент РФ Владимир Владимирович Путин жесткой рукой не остановил этот пагубный для России процесс.

Откуда растут корни этого конфликта? Какие пути высвечиваются для его разрешения? Не ответив на эти вопросы невозможно понять, что происходит сейчас на улицах Баку и Еревана, Москвы и Санкт-Петербурга, а также в городах Европы.

Армянская сторона утверждает, что эта история начинается с т. н. «геноцида» армянского народа в 1915 году. Но ведь президент Турции Реджап Тайип Эрдоган несколько лет назад озвучил готовность открыть архивы для ученых всего мира, чтобы разобраться в трагических страницах. Почему же власти Армении не дают положительного ответа на это предложение? Турецкая сторона утверждает, что в истории Османской империи серьезные конфликты на межнациональной почве между армянами и турками не происходили. Многие столетия эти народы жили мирно, благо ислам не разделяет людей на нации и расы.

В 1915 г. лидеры армянских националистов, воспользовавшись тяжелым положением турецких вооруженных сил на фронтах первой мировой войны и предав интересы страны, спровоцировали страшную резню курдского населения с целью захвата их земель и имущества. Для разведения участников вооруженного конфликта - курдов и армян - власти Турции направили войска в восточные районы Турции, где происходили эти события. Из мировой истории известно, что, когда идет война, всякие конфликты внутри страны подавляются очень жестко. К сожалению, так и произошло. Погибло много безвинных людей, в том числе армян, курдов, турок. Большая часть армян расселилась в странах Ближнего Востока, а их небольшое количество переселились в юго-западные районы Азербайджана, тем более что там уже проживали переселенные царскими властями в начале XIX века из Персии иранские армяне.

История переселения армян на территорию кавказских государств, в том числе и Азербайджана, подробно изложена в трудах А. Грибоедова, российских ученых и исследователей Н. Шаврова и В. Соловьева, видного французского дипломата Пейсонеля и др. В советское время на въезде на территорию Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР стояла огромная каменная стелла-плакат, посвященная 150-летию переселения армян на земли Азербайджана в Карабахе. Почти целый век армяне-переселенцы и местное население азербайджанцы сосуществовали в мире.

В то же время, в течении ХХ века армянские политики неоднократно инициировали геноцид в отношении азербайджанского народа (1905, 1918, 1988-1994 гг.). Обратим внимание, речь здесь идет не об армянском народе, а о его политических лидерах, которые сумели навязать простым армянам неандертальский взгляд на такое понятие, как «исконные земли». Насколько известно, во все исторические времена, на территорию какой бы страны не переселялись армяне, их предводители начинали причислять эти земли к исконно армянским. Такой взгляд на вещи я называю неандертальским по той причине, что в свое время академик В. М. Массон говорил мне по этому поводу: «Об исконности земель могут говорить только неандертальцы».

По моему мнению, мир между народами на Кавказе не наступит до тех пор, пока политики будут использовать термин «армянский геноцид» в направлении Турции. Как откровенно заявлял один из британских премьеров, «история с геноцидом армян - это удавка на шее Турции. Когда турки ведут себя не по-нашему, мы начинаем ее затягивать».

Многие народы мира на различных исторических этапах подвергались полному или частичному уничтожению, который часто рассматривается как «геноцид». Так, коренное население Южной и Северной Америки практически было уничтожено европейскими колонистами; также уничтожались или превращались в рабов народы Африки; в результате опиумных войн население Китая сократилось вдвое; народы Индии, Вьетнама, Камбоджи, Афганистана систематически уничтожались также в результате колониальных войн; народы Кавказа - кумыки, черкесы, чеченцы, ингуши, азербайджанцы - подвергались уничтожению или вынужденному выселению с исторических мест проживания в результате русско-турецких и русско-персидских войн; народы Европы и СССР в результате двух мировых войн потеряли более 50 миллионов человек. По оценкам Political Instability Task Force, в период с 1956 по 2016 гг. было совершено 43 геноцида, в результате которых погибло около 50 миллионов человек.

Российским историкам, философам, политикам важно очень серьезно задуматься над этой проблемой. Как известно, в сознании российского общества в течении нескольких столетий «татаро-монгольское иго» считалось историческим фактом, определявшим отношения славян, турок и монголов. Наконец-то историки разобрались с этим вопросом и из учебников изъяли само понятие об «иге».

Как мне представляется, в XXI веке межгосударственные отношения надо выстраивать с чистой страницы, переговорным путем, начиная с освобождения оккупированных территорий. Повторюсь, что с момента искусственного инициирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мы имеем дело с бандой политических преступников, которые постепенно захватили власть не только в Нагорном Карабахе, но и в Армении, изгнав при этом с исконных земель свыше 1 миллиона коренного азербайджанского населения и оккупировав 20 процентов территории Азербайджана.

При этом ведущие армянские политики нынешнего разлива, вылупившиеся из соросовских яиц, проповедуют анти-тюркские настроения в России (по сути являющейся славяно-тюркской цивилизацией), преследуя цель обострить отношения между славянскими и тюрскими народами, мирно проживающими на территории Российской федерации, и предпринимая самые коварные провокации в намерении втянуть в этот конфликт непосредственно Россию и Турцию. Потому, к сожалению, в настоящее время мы имеем дело с армянской молодежью, сознание немалого числа представителей которой деформировано националистическим угаром. Отсюда - бесчинства на улицах столицы и крупных городов России и Европы, инспирируемые властями Армении.

На переживаемом историческом этапе потенциал азербайджанской армии позволяет без особых усилий освободить захваченные Арменией территории. Для этого имеется военный, экономический, и человеческий ресурс, что продемонстрировал апрель 2016 года, когда военнослужащие азербайджанской армии дали достойный отпор армянским ястребам, вернув часть оккупированной территории. Но у руководства никем непризнанной т. н. «НКР» и нынешних властей Армении - криминальное сознание. Многие из них лично участвовали в убийствах азербайджанских детей, женщин и стариков. Да и в целом они, начиная с конца 1980-х гг., лишили армянский народ благополучной жизни в Азербайджане, доведя население самой Армении до состояния нищеты. Это они изгнали более миллиона азербайджанцев с родных земель. В моем понимании, эти преступные силы, сознавая содеянное ими и понимая, что рано или поздно придется отвечать за все содеянное, идут на большие преступления.

Сколько лет мы говорим о невыполнении армянской стороной решений ООН об освобождении оккупированных территорий! Однако, каких-либо практических сдвигов с места не наблюдаем. Наверное, это происходит и по той причине, что сложившееся положение приносит немалые прибыли и политические дивиденды крупным игрокам мировой политики. В то же время, вполне очевидно, что в немалой степени полное и окончательное решение данного конфликта во многом зависит от России. Но пока принудить армянских политиков к миру не получается.

По моему убеждению, ускорение решения этого вопроса во многом зависит от деятельности азербайджанских организаций диаспоры в России, от их способности влиять на общественное мнение россиян. Перед диаспорными организациями азербайджанцев России стоит огромная задача по распространению в российском обществе правдивой информации о причинах, виновниках и последствиях этой трагедии.

Современная диаспора, писал Гейдар Джемаль, это не виртуальная категория, а особое высоко-мобилизованное человеческое пространство, в котором идеи братства, солидарности, политической самоорганизации вызревают органически из самих параметров диаспорного существования. В целом, диаспора - не политическая организация, однако большинство членов азербайджанской общины являются гражданами России, а сложившаяся внутриполитическая обстановка обязывает нас более активно участвовать в политической жизни этой страны в интересах укрепления российско-азербайджанской дружбы.

Обшеизвестно, что глобальная безопасность в мире в значительной степени зависит от фактора политической стабильности и уровня устойчивого развития России. В данном контексте российская цивилизация, имеющая уникальный многовековой опыт славяно-тюркской и православно-мусульманской синергии, может стать важным фактором устойчивого развития всей планеты Земля в XXI веке. Азербайджанской же общине вполне по силам стать плодотворным источником упрочения солидарности российского общества, обретения гармонии межнациональных связей, обеспечения единства российской цивилизации. В подобном подходе для азербайджанской диаспоры нет ничего неестественного, так как в основании ее бытия лежит уважение и миролюбие ко всем народам мира.

Лидерам азербайджанской диаспоры России важно понимать, что наступило время смены доктрины, стратегии, тактики и методов ведения информационной и пропагандистской деятельности. Обладая достаточным потенциалом и опытом, трехмиллионная азербайджанская община может принять на себя миссию подвижника в деле скрепления российской цивилизации и успешно выступить инициатором многих крупных мероприятий, направленных на консолидацию политических, социальных, экономических и культурных связей между общественными организациями России и стран СНГ.

Азербайджанская диаспора в состоянии взять на себя роль модератора в интеграционных процессах в сфере экономики, науки и образования, а также в создании совместных международных общественных, научных, образовательных и производственных организаций.

В процессе укрепления межгосударственных отношений России и Азербайджана азербайджанская диаспора должна участвовать как политический, экономический информационно-аналитический ресурс. На постсоветском пространстве существует много проблем, которые должно и можно решать только вместе. Это как экологические проблемы Волги, Арала, Каспия, так и социальные: демография, развитие агропромышленного сектора, охрана здоровья и т. д.

Региональная общественная организация Азербайджанская диаспора Санкт-Петербурга много лет выступает с инициативой разработки единых ценностных оснований для граждан СНГ, прибывающих на постоянное или временное проживание в Россию, т. е. Этического кодекса. Принятие такого кодекса может значительно облегчить адаптацию мигрантов к условиям жизни в России.

В последние два-три года деятельность азербайджанцев в России значительно активизировалась. К настоящему времени появились новые силы: Союз азербайджанцев России, Лига азербайджанцев России, Независимое культурно-просветительное интернет-издание «Аталар»; реформируется Федеральная национально-культурная автономия, во многих регионах России формируются сильные диаспоральные организации. Поэтому ныне главенствующей задачей является координация и консолидация их деятельности. Надо создавать общую платформу и базовую площадку ( мозговой центр), где было бы возможно обсуждать новые идеи и строить новые планы.

Мобилизация и консолидация диаспорных организаций необходима в целях более активного участия в общественной и политической жизни России. Стихийными митингами или уличными столкновениями проблемы не решить, а перенос конфликта на территорию России - очень опасная идея. Безусловно, митинги поддержки Азербайджана возможны, т. к. это - право и способ проявления солидарности и поддержки своей исторической родины. Но все мероприятия такого рода необходимо тщательно планировать, строго обеспечивая безопасность их проведения в любой российской точке. Важно понимать, что не должны страдать ни в чем неповинные простые люди как среди азербайджанцев, так и армян, в связи с чем необходимо объявить бойкот уличным дракам и поддержать миротворцев с обеих сторон.

Для участия на ток шоу на федеральных и региональных ТВ необходимо направлять опытных политологов, журналистов, историков, шоуменов из среды известных русскоязычных азербайджанцев России и Азербайджана.

Вместе с тем, диаспорным организациям всех уровней необходимо активно заниматься также миротворческой деятельностью, используя опыт народной дипломатии, чаще проводить межнациональные и межконфессиональные диалоги, в том числе, с участием деятелей армянской диаспоры.

На основе вышеизложенного, я обращаюсь к гражданскому обществу России: «Нагорно-Карабахский армяно-азербайджанский конфликт стал детонатором развала Советского Союза. Давайте же не допустим событий, которые могут привести к расколу Российской цивилизации в результате постоянного нагнетания антитюркских настроений среди славянских и других народов, населяющих Россию».

Я обращаюсь к гражданскому обществу Азербайджана и Армении: «Мы можем и должны решить свои проблемы сами, не втягивая третьи страны. Верный путь к миру — это совместная работа над повышением качества жизни народов наших стран, что бы наши народы могли счастливо и мирно жить, не травмируя души новых поколений трагическими событиями прошлых веков. В Азербайджане и Армении для этого имеется достаточно ресурсов.

Я обращаюсь к армянским и азербайджанским диаспоральным организациям России: «Нам суждено жить в России бок о бок. Давайте совместно обратимся к правительствам Азербайджана и Армении с просьбой предпринять реальные шаги в направлении заключения мира на основе освобождения оккупированных земель Азербайджана, как первого и важнейшего шага к нормализации жизни в регионе».

Сопредседатель Международного общественного движения «Гражданский мир»,

Почетный Председатель РОО Азербайджанская диаспора Санкт-Петербурга,

Академик Российской академии естественных наук,

Гранд-доктор философии, профессор.

Иманов Гейдар