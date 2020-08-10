Президент Ильхам Алиев: Как сегодня мы возвращаемся на покинутое в свое время месторождение «Карабах», точно так же мы вернемся на родную карабахскую землю

БАКУ /Trend/ - Как сегодня мы возвращаемся на покинутое в свое время месторождение «Карабах», точно так же мы вернемся на родную карабахскую землю.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

«В то же время в начале 1990-х годов тогдашнее руководство Азербайджана – тандем НФА-Мусават - позволило оккупировать наши земли. То есть, в результате их измены, предательства, дезертирства наши земли оказались под оккупацией. Азербайджан, если можно провести такую аналогию, покинул Карабах. В 2016 году мы вернули часть наших земель, прогнали оккупантов с этих земель, на эти территории вернулась жизнь, вернулись граждане, вернулся Азербайджан. Уверен, что Азербайджан вернется на родные земли, на карабахскую землю. Наша территориальная целостность будет полностью восстановлена. Как сегодня мы возвращаемся на покинутое в свое время месторождение «Карабах», точно так же мы вернемся на родную карабахскую землю. Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!» - сказал глава государства.