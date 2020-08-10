Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон Азербайджана "О нотариате"
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил изменения в закон Азербайджана "О нотариате".
Согласно изменениям, части 12-14 статьи 32 закона Азербайджана "О нотариате" считаются соответственно частями 13-15, и в закон вносится часть 12 в следующего содержания:
"Информация о нотариальных действиях в отношении должников в связи с осуществлением исполнительных действий в соответствии с Законом Азербайджана "Об исполнении" (cвидетельства, договоры и доверенности на право наследования, долевой собственности в общем имуществе супругов) и об открытии дел о наследстве на основе электронных запросов исполнительных чиновников предоставляется в режиме реального времени".
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Тогдашнее руководство Азербайджана – тандем НФА-Мусават - позволило оккупировать наши земли
Многолюдные пляжи в Азербайджане можно считать зонами повышенного риска заражения COVID-19 - специалист
Президент Ильхам Алиев: В конце 2022 года должны быть добыты первые газ и нефть на месторождении «Карабах»
Президент Ильхам Алиев об опорном блоке месторождения "Карабах": Данная установка еще раз демонстрирует нашу силу
Президент Ильхам Алиев: Интерес иностранных инвесторов к нефтегазовой промышленности, нефтегазовому потенциалу Азербайджана до сих пор не угасает, напротив, возрастает
Внесены изменения в закон Азербайджана "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц"
Президент Ильхам Алиев: Как сегодня мы возвращаемся на покинутое в свое время месторождение «Карабах», точно так же мы вернемся на родную карабахскую землю
В Азербайджане определены новые обязанности лиц, получивших административное наказание в виде общественных работ
В Азербайджане достигнуты рекордные показатели по социальным расходам и мерам поддержки занятости - минтруда
Выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения в 132 объектах предпринимательства - минэкономики Азербайджана
В Азербайджане к административной ответственности привлечены 244 участника движения - дорожная полиция
Обучение устаревшим и бесполезным специальностям в Азербайджане будет прекращено - директор Госагентства
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения «Карабах» (ФОТО/ВИДЕО)