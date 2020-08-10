Президент Ильхам Алиев об опорном блоке месторождения "Карабах": Данная установка еще раз демонстрирует нашу силу

БАКУ /Trend/ - Данная установка еще раз демонстрирует нашу силу.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"Это действительно очень сложная конструкция, вес установки превышает 16 тысяч тонн, а высота составляет около 190 метров. Если учесть, что территория, где расположено месторождение "Карабах", относится к глубоководной части Каспийского моря, то, конечно, в строительстве такой гигантской установки была большая потребность. Должен также сказать, что глубина воды в месте расположения месторождения "Карабах" составляет 180 метров. Считаю, что именно поэтому в советское время на месторождении нефть и газ не добывали, потому что в советское время таких технологий у нас не было. Неприкосновенными - для периода независимости - остались и месторождения "Азери", "Чираг" и глубоководная часть месторождения "Гюнешли"", - сказал глава государства.

По его словам, в противном случае, наши морские месторождения, как и месторождения на суше, полностью опустели бы, и энергетических ресурсов для развития независимого Азербайджана не осталось. Поэтому тот факт, что после открытия месторождения "Карабах" работы там не проводились, конечно, стало большим подарком для независимого Азербайджана. Мы можем проводить эти работы именно в результате осуществляемой сегодня политики. Так что это - гигантская и очень сложная в технологическом и инженерном отношении конструкция. Рад, что ее построили азербайджанские специалисты. Абсолютное большинство работ выполнено азербайджанскими специалистами, рабочими", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил, что в настоящее время на заводе глубоководных оснований работают около 5 тысяч человек.

"Строительство этой гигантской установки и установок, используемых в других проектах, полностью обеспечивает здесь занятость. Я сейчас поинтересовался, мне сообщили, что средняя заработная плата работников здесь составляет примерно 1200-1500 манатов. Это предприятие требует высочайшего профессионализма. Так что данная установка еще раз демонстрирует нашу силу. Это - чисто азербайджанское производство, и оно будет служить Азербайджанскому государству и народу", - заявил Президент Ильхам Алиев.