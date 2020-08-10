Президент Ильхам Алиев: В конце 2022 года должны быть добыты первые газ и нефть на месторождении «Карабах»

БАКУ /Trend/ - В конце 2022 года должны быть добыты первые газ и нефть на месторождении «Карабах».

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

«Нефтяной потенциал месторождения «Карабах» оценивается на уровне 60 миллионов тонн. Но я абсолютно уверен, что в процессе разработки эта цифра возрастет. Об этом позволяет говорить то, что месторождение «Карабах» расположено рядом с месторождениями «Азери», «Чираг» и «Гюнешли», расстояние не очень большое. Помню, когда в 1994 году готовился контракт по месторождениям «Азери», «Чираг» и «Гюнешли», зарубежные партнеры оценили потенциал данных месторождений в объеме 511 миллионов тонн нефти. Однако жизнь показала, - и сегодня это подтвердилось, - что потенциал месторождений «Азери», «Чираг», «Гюнешли» превышает 1 миллиард тонн нефти. Поэтому этот и другие геологические факторы позволяют говорить о том, что объем природных ресурсов на месторождении «Карабах» больше. Что же касается добычи, то на этом месторождении ежегодно будут добываться по меньшей мере 1,5 миллиона тонн нефти и 1,5-1,8 миллиарда кубометров газа. Конечно, это принесет большую пользу сохранению стабильности нефтедобычи и увеличению добычи газа в Азербайджане», - сказал глава государства.