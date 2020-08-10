Президент Ильхам Алиев: Все проекты успешно реализуются

БАКУ /Trend/ - Все проекты успешно реализуются.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

«Сегодня мне коротко доложили об этом. Как вам известно, все работы по разработке месторождений «Азери», «Чираг» и «Гюнешли» идут по плану. Построенная здесь новая платформа свидетельствует о том, что долгосрочная разработка этих месторождений – уже реальность. Как вам известно, срок контракта продлен, Азербайджан получает от этого большую выгоду, нам выплачен бонус в несколько миллиардов долларов», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сохранение добычи на месторождениях «Азери», «Чираг» и «Гюнешли» стабильной, конечно, является для нас важным вопросом: «В то же время азербайджанской общественности следует знать, что значительная часть нашего газового потенциала формируется за счет месторождений «Азери», «Чираг» и «Гюнешли». Потому что добываемый там газ включается в нашу общую систему. Поэтому все работы, связанные с «Азери», «Чираг» и «Гюнешли», идут по плану, это месторождение является нашим основным источником дохода. Это должен знать каждый».

Как отметил глава государства, также успешно реализуется проект «Шахдениз-2».

«Это – одно из крупнейших в мире газоконденсатных месторождений. Как вам известно, полномасштабная разработка «Шахдениз-2» принесет нам дополнительно 16 миллиардов кубометров газа. Мы будем обеспечивать собственные потребности, а также появится большой объем для экспорта», - добавил он.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в следующем году ожидается добыча первого газа на газоконденсатном месторождении «Абшерон».

«Разработка месторождения «Абшерон» будет производиться в два этапа. В результате реализации первого этапа планируется добывать 1,5 миллиарда кубометров газа, который будет потребляться в Азербайджане, так как наш растущий промышленный потенциал диктует необходимость дополнительных ресурсов. Поэтому 1,5 миллиарда кубометров газа будут потребляться внутри страны. Мы также приближаемся к началу второго этапа разработки месторождения «Абшерон». Добыча на этом этапе, наверное, будет в 3-4 раза больше. Это тоже окажет позитивное влияние на наш газовый потенциал. По графику идут работы на месторождении «Шафаг-Асиман». Сейчас проводятся буровые работы. Это месторождение также имеет очень большой потенциал. Конечно, буровые работы покажут точный объем запасов. Однако помню, когда я еще работал в Нефтяной компании, наши специалисты отмечали, что объем запасов газа там составляет примерно 400-500 миллиардов кубометров. Во всяком случае, считаю, что буровые работы в скором времени завершатся, и мы будем иметь более точную информацию об этом», - сказал глава государства.