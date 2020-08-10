Президент Ильхам Алиев: Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии

Политика 10 августа 2020 20:31 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии

БАКУ /Trend/ - Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

«Южный газовый коридор является нашим историческим достижением, и до его завершения остается немного времени. Еще раз хочу сказать, что работа, проводимая на всех наших месторождениях, осуществляется целенаправленно. Один проект обусловливает другой. Если бы в 1994 году не был подписан контракт по «Азери-Чираг-Гюнешли», то ни о каком другом проекте не могло быть и речи. Если бы не был подписан контракт по «Шахдениз», то сегодня мы не могли обеспечить свою энергетическую безопасность, не говоря уже об энергетической безопасности других стран, так как «Шахдениз» является для нас основным источником. Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии. Азербайджан на протяжении долгого времени останется стратегическим партнером для многих стран», - сказал глава государства.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Премьер Ливана объявил об отставке правительства
Премьер Ливана объявил об отставке правительства
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе
ВОЗ просит у мирового сообщества $76 млн на оказание помощи Ливану
ВОЗ просит у мирового сообщества $76 млн на оказание помощи Ливану
Loading Bars
Лента новостей
Премьер Ливана объявил об отставке правительства Арабские страны 21:08
В Азербайджане с начала текущего года увеличились бюджетные поступления от НДС Финансы 20:53
В Азербайджане внесены изменения в Положение о Единой миграционной информационной системе - Указ Политика 20:48
В Азербайджане выставят на аукцион свыше 60 гособъектов Бизнес 20:45
Президент Ильхам Алиев: Тогдашнее руководство Азербайджана – тандем НФА-Мусават - позволило оккупировать наши земли Политика 20:38
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон Азербайджана "О нотариате" Политика 20:36
Президент Ильхам Алиев: Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии Политика 20:31
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор является нашим историческим достижением Политика 20:28
Многолюдные пляжи в Азербайджане можно считать зонами повышенного риска заражения COVID-19 - специалист Общество 20:26
Президент Ильхам Алиев: Все проекты успешно реализуются Политика 20:23
Президент Ильхам Алиев: В конце 2022 года должны быть добыты первые газ и нефть на месторождении «Карабах» Политика 20:17
Президент Ильхам Алиев об опорном блоке месторождения "Карабах": Данная установка еще раз демонстрирует нашу силу Политика 20:12
Президент Ильхам Алиев: Интерес иностранных инвесторов к нефтегазовой промышленности, нефтегазовому потенциалу Азербайджана до сих пор не угасает, напротив, возрастает Политика 20:06
Внесены изменения в закон Азербайджана "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" Политика 20:05
Президент Ильхам Алиев: Как сегодня мы возвращаемся на покинутое в свое время месторождение «Карабах», точно так же мы вернемся на родную карабахскую землю Политика 20:01
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе Арабские страны 20:00
В Азербайджане определены новые обязанности лиц, получивших административное наказание в виде общественных работ Политика 19:48
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об исполнительных чиновниках" Политика 19:33
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон Азербайджана "О гранте" Политика 19:23
Конституционный суд Азербайджана принял постановление в связи со страхованием вкладов Экономика 19:12
Пять месяцев разлуки - Манана Джапаридзе воссоединилась с детьми (ВИДЕО) Социум 19:06
В Азербайджане достигнуты рекордные показатели по социальным расходам и мерам поддержки занятости - минтруда Общество 19:05
Выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения в 132 объектах предпринимательства - минэкономики Азербайджана Экономика 18:58
Поступления в госбюджет Азербайджана по линии таможни превысили 340 миллионов манатов Финансы 18:41
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) Экономика 18:28
На западе Грузии будут разводить улиток Грузия 18:25
Агентство пищевой безопасности Азербайджана приглашает к сотрудничеству специалистов-пищевиков Общество 18:18
DEG вкладывает инвестиции в финансовый, производственный и инфраструктурный секторы Грузии Финансы 18:00
В индустриальном парке в столице Казахстана запустят ряд новых производств Казахстан 18:00
Carlsberg Azerbaijan и Шеф Алекс раскрыли секреты фудпейринга (ФОТО/ВИДЕО) Общество 17:51
Лучший флейтист мира в восторге от таланта азербайджанского музыканта (ВИДЕО) Культура 17:50
Naxçıvan Bank значительно увеличил процентные доходы Финансы 17:45
В Азербайджане названы даты экзаменов по I и IV группам специальностей Общество 17:45
В Туркменистане при поддержке частного сектора идет жилищное строительство Строительство 17:31
ЦИК Беларуси обновил предварительные данные о результатах голосования на выборах президента Европа 17:28
«Туркменнебит» объявляет тендер на закупку оборудования Тендеры 17:26
Naxçıvan Bank увеличил активы Финансы 17:22
За последние 18 месяцев охват сети LTE Azercell увеличился на 85% ИКТ 17:17
Naxçıvan Bank удвоил депозиты в инвалюте Финансы 17:15
Продажи iPhone могут рухнуть на 30% из-за удаления WeChat США 17:11
Истребители ВВС Азербайджана и Турции выполнили учебно-тренировочные полёты (ФОТО) Политика 17:09
Президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко Политика 17:06
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели еще 278 человек Общество 17:04
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт Эсенбога в Анкаре Турция 17:01
Скончался "азербайджанский Шаляпин" Эльдар Алиев Социум 16:57
Названа дата проведения футбольного матча "Карабах" - "Силекс" Общество 16:55
ВОЗ просит у мирового сообщества $76 млн на оказание помощи Ливану Европа 16:53
На пляжах Сабаилского района Баку проводятся контрольно-профилактические мероприятия (ФОТО) Общество 16:50
Нидерланды предлагают производителям Узбекистана технологию «вертикального фермерства» Узбекистан 16:49
Правительство Грузии будет оплачивать коммунальные услуги населению в течение 4 месяцев Грузия 16:46
"Энуэмент" из Азербайджана взял Гран-при Национальной премии Санкт-Петербурга (ВИДЕО/ФОТО) Культура 16:41
Доходы Грузинской железной дороги выросли впервые за 6 лет Грузия 16:40
С начала года швейная фабрика Туркменистана выпустила крупную партию продукции Бизнес 16:37
В Госслужбе автомобильного транспорта Азербайджана новое кадровое назначение Общество 16:37
Baker Hughes провел работы по интенсификации притока на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 16:30
В Азербайджане к административной ответственности привлечены 244 участника движения - дорожная полиция Общество 16:28
Большинство нефтяного оборудования в Иране отечественного производства - министр Энергетика 16:24
Компания Gazelli Group продолжает помогать малоимущим семьям в Азербайджане (ВИДЕО) Общество 16:19
В МИД Туркменистана обсуждены вопросы углубления взаимодействия с ВОЗ Туркменистан 16:17
ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием Европа 16:15
Названо общее количество сделок на бирже Туркменистана за июль Бизнес 16:12
Урбанизация все еще остается актуальным вопросом в Азербайджане - специалист Общество 16:07
Новые вызовы для азербайджанской диаспоры в России Политика 16:02
ВОЗ прогнозирует, что число заразившихся коронавирусом на этой неделе достигнет 20 млн Европа 15:54
В Азербайджане возобновилась деятельность непродовольственных магазинов (ФОТО) Экономика 15:53
Мугам и африканские ритмы - "Ən" Севды Алекперзаде (ВИДЕО) Культура 15:39
Baku Network: Нападение в Грузии актуализирует создание союза Баку и Тбилиси против Еревана Политика 15:23
Принята программа развития Сохского района Узбекистана в 2020—2021 годах Узбекистан 14:59
В Туркменистане внесены изменения в правила организации авиарейсов Транспорт 14:58
Впервые в Азербайджане - турнир нового формата для поклонников Dota 2 Интересное 14:58
ISO о сотрудничестве с Туркменистаном Бизнес 14:54
Обучение устаревшим и бесполезным специальностям в Азербайджане будет прекращено - директор Госагентства Общество 14:49
Въезд азербайджанских перевозчиков в Грузию и Турцию возобновлен (ФОТО) Транспорт 14:48
В Туркменистане продолжают внедрять систему электронного документооборота Туркменистан 14:45
Хогланд: «Южный газовый коридор» - очень важное достижение для энергетической безопасности Европы Экономика 14:40
Huawei остается без процессоров Kirin из-за санкций США США 14:39
В Азербайджане разрабатывается карта занятости Общество 14:34
В Азербайджане начался прием документов в учебные заведения по профобразованию Общество 14:34
Крупнейший энергетический госхолдинг Казахстана наращивает операционную эффективность Бизнес 14:32
Минздрав Ирана обнародовал последние данные о ситуации с коронавирусом в стране Общество 14:29
В Туркменистане увеличился объем производства шелка Бизнес 14:23
Хогланд прокомментировал Trend искажение его высказывания армянской службой «Голоса Америки» Нагорно-карабахский конфликт 14:21
Президент Ильхам Алиев позвонил белорусскому коллеге Политика 14:13
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения «Карабах» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:10
Объем перевалки грузов через турецкий порт Бандырма превысил 2 миллиона тонн Турция 14:07
Данные по пассажироперевозкам в новом аэропорту Стамбула за январь-июль 2020 года Турция 14:07
Жителей Шанхая предупредили об опасности заражения лихорадкой денге Другие страны 14:06
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Бартин за шесть месяцев 2020 года Турция 14:06
Объем перевалки грузов из Ливии через порты Турции превысил 1,7 миллиона тонн Турция 13:54
Завтра в Азербайджане будет до 35 градусов тепла Общество 13:54
Оглашены объемы перевалки грузов за январь-июнь через порт BOTAŞ Турция 13:50
В рамках плана приема по профобразованию в Азербайджане выделены более 18 тыс. мест Общество 13:46
Объем перевалки грузов из Китая через порты Турции превысил 2 миллиона тонн Турция 13:45
В Дашогузском регионе Туркменистана начался сбор урожая бахчевых Бизнес 13:42
В Азербайджане 14 августа стартуют тестовые экзамены по приему учителей на работу Общество 13:36
В Испании из-за удара молнии по резервуару с топливом начался пожар (ФОТО) Европа 13:35
Цены на азербайджанскую нефть 3-10 августа значительно возросли (ОБЗОР) Финансы 13:32
В рамках TRACECA большинство грузов через Азербайджан перевезено автомобилями Транспорт 13:30
Забота Президента о семьях шехидов и инвалидах войны всегда была на высоком уровне - депутат Политика 13:23
Минсельхоз Казахстана обозначил перспективные для германских инвесторов отрасли Казахстан 13:23
Все новости