Президент Ильхам Алиев: Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии

БАКУ /Trend/ - Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

«Южный газовый коридор является нашим историческим достижением, и до его завершения остается немного времени. Еще раз хочу сказать, что работа, проводимая на всех наших месторождениях, осуществляется целенаправленно. Один проект обусловливает другой. Если бы в 1994 году не был подписан контракт по «Азери-Чираг-Гюнешли», то ни о каком другом проекте не могло быть и речи. Если бы не был подписан контракт по «Шахдениз», то сегодня мы не могли обеспечить свою энергетическую безопасность, не говоря уже об энергетической безопасности других стран, так как «Шахдениз» является для нас основным источником. Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии. Азербайджан на протяжении долгого времени останется стратегическим партнером для многих стран», - сказал глава государства.