Состоялась встреча между вице-премьером Сербии и азербайджанской делегацией (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между находящимся с визитом в Азербайджане заместителем премьер-министра, министром внутренних дел и секретарем Совета национальной безопасности Сербии Небойшей Стефановичем и азербайджанской делегацией.

Как сообщает Trend во вторник, во встрече участвовали секретарь Совета безопасности при Президенте Азербайджана Рамиль Усубов, помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, заместитель министра иностранных дел Араз Азимов и посол Азербайджана в Сербии Эльдар Гасанов.

На встрече было обсуждено нынешнее состояние азербайджано-сербских отношений, стороны обменялись мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в области политики и безопасности, а также о будущих совместных шагах в этом направлении. Подчеркнув наличие регулярного политического диалога и дружеских отношений между главами двух государств, стороны отметили, что существует большой потенциал для дальнейшего развития всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Стороны выразили удовлетворение тесным сотрудничеством между Азербайджаном и Сербией в рамках международных организаций, подчеркнув важность поддержки принципов территориальной целостности и нерушимости границ.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.

(Автор: Эльчин Мехдиев)