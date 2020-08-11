В Анкаре проходит встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Анкаре проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на МИД Азербайджана, после встречи министров один на один состоится встреча с участием делегаций.
Затем главы МИД проведут пресс-конференцию по итогам встречи.
Лента новостей
Компания BOS Shelf завершила строительство крупнейшей подводной установки для добычи нефти и газа на Каспии
LafargeHolcim и IBM объединяют усилия для более эффективной разработки ORIS в области экологически безопасных технологий дорожного строительства
Минобороны Азербайджана: Первый этап тактических учений продолжается с участием подразделений Сухопутных войск (ФОТО/ВИДЕО)
На Абшероне могут быть высажены экзотические растения из ботанических садов США и Португалии - исследование
Госсекретарь: Румыния хочет возобновить переговоры с Азербайджаном для расширения сотрудничества в энергетической сфере
Президент Ильхам Алиев: Тогдашнее руководство Азербайджана – тандем НФА-Мусават - позволило оккупировать наши земли
Многолюдные пляжи в Азербайджане можно считать зонами повышенного риска заражения COVID-19 - специалист
Президент Ильхам Алиев: В конце 2022 года должны быть добыты первые газ и нефть на месторождении «Карабах»
Президент Ильхам Алиев об опорном блоке месторождения "Карабах": Данная установка еще раз демонстрирует нашу силу
Президент Ильхам Алиев: Интерес иностранных инвесторов к нефтегазовой промышленности, нефтегазовому потенциалу Азербайджана до сих пор не угасает, напротив, возрастает
Внесены изменения в закон Азербайджана "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц"
Президент Ильхам Алиев: Как сегодня мы возвращаемся на покинутое в свое время месторождение «Карабах», точно так же мы вернемся на родную карабахскую землю
В Азербайджане определены новые обязанности лиц, получивших административное наказание в виде общественных работ
В Азербайджане достигнуты рекордные показатели по социальным расходам и мерам поддержки занятости - минтруда
Выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения в 132 объектах предпринимательства - минэкономики Азербайджана